弗拉基米尔·普京及其克里姆林宫圈内人士多年来一直不厌其烦地重复着同一个论调：俄罗斯似乎并不反对和平。 但俄罗斯需要的不仅仅是停火或暂停敌对行动，而是一份完整、具有法律约束力且全面的和平条约。

这听起来合乎逻辑、稳重，乍看之下甚至颇具建设性。经历了一场如此可怕且旷日持久的战争后，交战双方签署一份正式且规模宏大的和平条约，难道不是件好事吗？这似乎甚至是一件好事，而战争也理应以这样的文件画上句号？

实际上——既对，也不对。普京痴迷于法律上的诡辩、狡辩和钻空子。 “停火”与“和平条约”这一二分法本身就存在根本性的谬误，且纯属人为制造。问题在于，和平条约可能被讨论数十年——最终却仍无法签署。 而与此同时，无休止的战争仍将持续。正因如此，“先签条约，后停火”的要求，不过是为无限期、无休止地延续流血冲突所找的委婉说法。

而历史却证明了相反的情况：在许多情况下，大规模战争早在各方能够签署正式和平条约之前就已结束。有时这些条约要过几十年才签署，有些至今仍未签署。 但与此同时，这些国家的生活仍在继续。人们出生、求学、坠入爱河、制定计划——尽管从法律上讲，他们的国家至今仍“处于战争状态”。

UA.News整理了七个案例，当我们再次听到“必须先签署和平条约”的论调时，这些案例值得我们铭记于心。更多详情请见我们的报道。

朝鲜半岛：73年的停战，却无和平条约

朝鲜战争从1950年持续到1953年，夺走了300万至500万人的生命。1953年7月27日，交战双方签署了《停战协定》。 该文件旨在停止敌对行动并建立非军事区。此后，首尔和平壤本应着手商讨一份完整的和平条约。

然而，双方始终未能迈出这一步。无论是当时，还是在随后的73年里，都未曾签署任何和平条约。

公平地说，1954年曾在日内瓦举行过和平谈判，但最终无果而终。自那时起，各方曾多次尝试正式结束战争。 但每次双方都陷入僵局：美军在南方的驻扎、北方的核计划、相互不信任、政体的根本差异与不相容性等等。

因此，从法律上讲，朝鲜半岛南北双方至今仍处于战争状态。但事实上，那里已经超过70年没有战争了。 人们照常生活，经济正常运转，边境——尽管彼此关闭——依然存在且不可动摇。停战协议的稳固程度足以在数十年间替代和平条约，并将这一局面留给了后代。



俄罗斯与日本：二战结束，但和平条约缺席



1945年8月9日，苏联对日本宣战——此时，美国已用原子弹摧毁了广岛和长崎。 随后，苏联军队占领了千岛群岛和南萨哈林岛，9月2日，东京签署了投降书。

自那时起已过去80多年。然而，俄罗斯与日本之间至今仍未签署和平条约。 原因只有一个：围绕那四座岛屿的领土争端——日本称之为“北方四岛”，而俄罗斯则称其为南千岛群岛。 1956年，苏联和日本签署了一份宣言，该宣言正式终止了战争状态，并恢复了莫斯科与东京之间的外交关系。但一份完整的和平条约至今仍未签署。



中国与台湾：甚至没有一份停火协议

中国共产党的（中共）与国民党之间的内战从1927年持续到1950年。这场战争夺去了800万至1300万人的生命。 最终，当毛泽东的军队即将攻占北京已成定局时，以蒋介石为首的国民党残余势力撤往台湾岛，并在那里宣布成立中华民国。 自那时起，世界上实际上存在两个中国：以北京为中心的中华人民共和国（共产党）和以台北为中心的中华民国（台湾）。

战争结束已有76年，但双方至今仍未签署和平条约。从法律上讲，两国仍处于未结束的内战状态，且对该岛的地位持有不可调和的立场。 更甚者：北京与台北之间甚至没有达成过停火协议或停火安排！这场战争仅仅是因为一系列原因——从地理因素到双方的全面疲惫——而自然终止。

主要障碍在于主权争议。 北京的共产党政府认为台湾是其不可分割的省份，只是暂时脱离并被分裂分子占领，因此签署传统的和平条约对中华人民共和国而言，就意味着承认该岛是一个独立的国家。 与此同时，台北当局声明，“威权的一党制共产主义道路”对台湾而言是不可接受的，台湾虽然具有亚洲的特殊性，但仍然是一个名副其实的民主政体。

因此，近80年来，现状一直得以维持：既没有和平条约，甚至连正式的停火协议都没有。但事实上存在着和平，这才是关键。

德国与苏联：投降45年后签署和平条约

这或许是本文中最具代表性的例子。 1945年5月8日，随着纳粹德国的投降，欧洲的第二次世界大战宣告结束。5月9日，莫斯科便宣布了这场在苏联和俄罗斯史学中被称为伟大卫国战争的战争结束。 但正式结束战争并恢复德国完全主权的完整和平条约，直到1990年9月12日才签署——整整45年后！

在此期间，德国一直处于一种相当奇特的法律地位。该国处于分裂状态，实际上被剥夺了完全的主权。正如我们所知，当时也没有正式的和平条约。 但这都没关系：在此期间，西德已成为世界最强大的经济体之一，建立了稳固的民主制度，随后加入了北约和欧盟等组织。而和平条约直到柏林墙倒塌后才姗姗来迟。

这又是一个——对普京和俄罗斯人而言尤为发人深省的——例证，说明战争的正式结束可以无限期地推迟。关键在于——只要没有战斗行动，也没有人员伤亡。

土耳其与塞浦路斯：被停火协议分割了半个世纪的岛屿

1974年，塞浦路斯发生了一场军事政变，该政变得到了希腊“黑上校”军政府的支持。 作为回应，土耳其向该岛北部派兵。同年8月18日，双方宣布停火，从而确立了塞浦路斯的划分。

自那时起已过去50多年。迄今为止，国际公认的塞浦路斯共和国与仅被土耳其承认的北塞浦路斯土耳其共和国之间，仍未签署任何和平条约。

岛屿南北两部分之间横亘着所谓的“绿线”：这是联合国设立的缓冲区，在过去的52年里始终未曾变动。南北两地过着截然不同的生活。 南部经济繁荣，是欧盟成员国，拥有著名的度假胜地等；北部则依赖土耳其且处于国际孤立之中，但与此同时，生活依然平静安宁。 然而，至今既没有签署和平条约，也没有爆发战争。停火协议已足以让这座岛屿在平静中度过了半个多世纪。



塞尔维亚与科索沃：战争结束了，但和平尚未到来

1999年，在经历了数月的北约轰炸后，南斯拉夫同意从科索沃撤军。1999年6月9日，双方签署了《北约与南斯拉夫库马诺沃协议》。 这是一份纯粹具有军事技术性质的文件：它规定了塞尔维亚军队从该地区撤出、建立缓冲区、部署国际维和部队等事项。迄今为止，仍未签署任何确定科索沃地位的政治和平条约。

9年后的2008年，普里什蒂纳宣布脱离贝尔格莱德独立，这一独立宣言得到了全球110个国家的承认（顺便提一句，乌克兰并未列入该名单）。 与此同时，塞尔维亚与科索沃之间已超过二十年没有发生过积极的战斗行动。 这场战争最终以一项纯粹的技术性军事协议告终。联合国安理会决议和维和部队的驻扎取代了和平条约。尽管至今尚未达成政治解决方案，但当地民众过着没有战争的生活，这才是最重要的。



乌克兰与俄罗斯：已趋于平息的顿巴斯冲突



2015年初《明斯克协议二》签署后，顿巴斯战争的激烈阶段宣告结束。 前线位置已固定，此后总体上未发生重大变化。冲突逐渐平息。虽然武装挑衅、局势升级和相互炮击仍时有发生，但大范围战争得以避免。

2020年7月，额外的停火监督措施生效，因此2020年8月成为当时六年冲突中最为平静的时期。 炮击次数和伤亡人数降至最低点。人们正常生活、工作，穿梭于分界线两侧，领取养老金和人道主义援助等。从基辅和哈尔科夫开往顿涅茨克和卢甘斯克的巴士往来不息，反之亦然。

诚然，当时并没有一份完整的和平条约。明斯克协议的政治部分始终未能得到落实。 但作为日常相互摧毁过程的战争实际上已经停止，平民死亡人数逐年下降，这种状况持续了数年——直到普京下令发动全面入侵。

一个重要的细节是：遗憾的是，顿巴斯地区的实际停火并未避免大规模战争的爆发。但它确实让冲突线两侧的数百万人度过了数年相对平静的生活。 如果克里姆林宫的政治意愿不是倾向于战争，这场冲突迟早会完全平息。然而，历史中不存在如果这一说。



总而言之，上述列举的此类事件远非全部。 世界上还有许多类似的案例：摩尔多瓦与德涅斯特河沿岸地区、格鲁吉亚与阿布哈兹及南奥塞梯、以色列与叙利亚、黎巴嫩及巴勒斯坦、印度与巴基斯坦（克什米尔冲突）、 摩洛哥与西撒哈拉、索马里与索马里兰……如果要逐一描述每一起在未签署完整和平条约的情况下结束的战争，至少还能写出另一篇同样篇幅的文章。

但关键在于：战争的结束与和平条约并非一回事。 二者之间的二分法完全是人为的、宣传性的且错误的。前者并不一定非要等待后者，世界上数十个案例都与这一观点相悖，其中包括苏联和当代俄罗斯的案例。 有时条约在数十年后才签署，有时至今仍未签署。但与此同时，这些国家的人民正在生活，而不是在无休止的战争中丧生，这才是最重要的。

因此，克里姆林宫提出的“先签和平条约，再停火”的要求，乍看之下甚至显得正确且颇具建设性。但在实践中，这无非是拖延战争的一种形式主义手段。 因为和平条约可以无休止地讨论却始终无法达成一致，而停火则是一项具体、经受过时间和历史考验的举措，无论明天还是此刻，甚至就在这一分钟，都可以立即实施。 不采取这一举措的原因只有一个：弗拉基米尔·普京不愿如此。

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