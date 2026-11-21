英伟达的前员工指控该公司首席执行官黄仁勋恐吓下属、威胁实施人身伤害以及发表不雅言论。 这些指控曾出现在2004年和2006年提起的非法解雇诉讼中。

在围绕黄仁勋的最新丑闻背景下，这些旧证词再次引发关注，尤其是关于他与一名被美国政府怀疑为中国从事间谍活动的女性存在私人关系的报道。

其中一名原告是史蒂文·佩蒂格鲁——英伟达首位全职律师，他于1999年该公司上市后加入公司。

在关于年龄歧视和非法解雇的诉讼中，佩蒂格鲁声称，他经常目睹黄某对员工进行辱骂和恐吓。 2006年6月，他在对该主管的行为表示不满后被解雇。

“他会对员工大吼大叫，威胁要造成严重人身伤害，并伴随粗俗的手势发表不雅言论，”诉状中写道。

佩蒂格鲁要求获得超过260万美元的赔偿。英伟达否认了这些指控，并坚称解雇的原因是其工作表现不佳。该公司曾提议以17.5万美元和解此纠纷。

2009年12月，双方达成了一项保密协议。

案卷材料中还提到了一起涉及英伟达某未具名高管的事件，该高管据称曾威胁要扯断一名员工的手，并用那只手殴打他。 此外，他还针对该员工的工作计划使用了粗俗侮辱性的言辞。

迈克尔·温斯顿也提出了另一项指控，他于2004年9月出任英伟达人力资源管理高级副总裁。然而，他在该职位上仅任职了四周。

2005年，温斯顿提出申诉，称自己在反对黄某对员工的虐待行为后遭到解雇。他特别指出了某些他认为属于职场骚扰的行为。

据《纽约时报》此前报道，英伟达与温斯顿达成了一项金额超过100万美元的保密和解协议。

此后，温斯顿以企业内部举报人的身份闻名。在针对Countrywide Financial Corp.的诉讼中，因批评该公司的信贷政策，陪审团裁定其获得380万美元赔偿。然而，联邦上诉法院推翻了这一裁决。

这两位英伟达的前员工——佩蒂格鲁和温斯顿——均已去世。

彭博社报道了这一消息。

英伟达将股票回购授权额度提高至1500亿美元——CoinDesk。

英伟达在私营公司中的股权价值已升至655亿美元——TechCrunch。

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