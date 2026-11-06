前苏联各共和国限制向俄罗斯公民出售汽车和房产

哈萨克斯坦、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚出于对次级制裁的担忧，正在加强对俄罗斯公民金融交易的管控。 因此，俄罗斯公民在购买汽车和房产以及进行银行转账时，越来越频繁地遭到拒绝。

据情报部门消息，在哈萨克斯坦，包括斯柯达（Skoda）、现代（Hyundai）、起亚（Kia）、丰田（Toyota）、大众（Volkswagen）、奇瑞（Chery）、奥迪（Audi）、日产（Nissan）和雷克萨斯（Lexus）在内的一系列国际汽车品牌的经销商，正大规模拒绝向持有俄罗斯护照的买家出售汽车。 企业担心因此受到西方国家的次级制裁，从而失去有利可图的合同。

这些限制也波及了格鲁吉亚的房地产市场。据格鲁吉亚安全局消息，该国司法部据称已向银行发出非正式建议，要求其在未说明原因的情况下，冻结涉及俄罗斯公民的大额交易。

与此同时，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚的金融监管机构正根据西方合作伙伴的建议，引入自动化的转售监控系统。 此举旨在遏制一种规避制裁的套路：即先将汽车或商业房地产登记在当地居民名下，随后再过户给俄罗斯买家。

据情报部门称，新的监管机制将使银行能够在此类交易筹备期间冻结卖方的账户。

此外，吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚和格鲁吉亚的银行已加强了反洗钱（AML）程序中的审查力度。 金融机构已开始关闭俄罗斯公民的账户，或拒绝其从俄罗斯汇款，即使资金是通过未受制裁的中介机构转入的情况也不例外。

乌克兰对外情报局报道了这一情况。

受欧盟制裁影响，哈萨克斯坦的汽车经销商拒绝向俄罗斯公民出售汽车。

此前，哈萨克斯坦未按分配的配额向俄罗斯供应汽油。

哈萨克斯坦以涉毒走私案为由逮捕了俄罗斯说唱歌手Navai。

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