联合国委员会将俄罗斯对乌克兰能源设施的袭击定性为战争罪

联合国委员会认定俄罗斯对乌克兰能源设施的袭击构成战争罪。据报道，该委员会还将这些袭击的直接责任归咎于俄罗斯联邦高层领导，特别是弗拉基米尔·普京。

报告指出，俄罗斯的袭击是蓄意的，符合克里姆林宫旨在剥夺平民所需能源资源并造成痛苦的国家政策。

该委员会调查了自2022年秋季以来袭击造成的后果，并特别关注了2025-2026年的冬季。

去年冬天，当气温降至零下21度时，数百万人长期处于无供暖、无电力、无自来水和无燃气的状态。老年人及行动不便者受影响尤为严重。

据委员会称，乌克兰卫生部门记录了在俄罗斯袭击后，因住宅甚至医院内温度过低而导致的死亡案例。 去年冬天，多家医院收治了冻伤和失温的患者。他们是在家中因缺乏供暖而遭受这些伤害的。

报告指出，下令发动这些袭击的俄罗斯军方人员明知供热设施对平民至关重要，尤其是在冬季。

该委员会指出，对乌克兰民用基础设施袭击负有最大责任的是：

克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京、

前国防部长谢尔盖·绍伊古，

其继任者安德烈·别洛乌索夫，

总参谋长瓦列里·格拉西莫夫。

此外，在冬季来临之际，俄罗斯打算继续发动袭击。报告中提到了俄罗斯国防部8月份的一份声明，其中威胁将对乌克兰的能源基础设施发动新一轮袭击。

外交部就联合国调查乌克兰境内侵权行为的独立国际委员会的结论作出了回应。

“俄罗斯蓄意将严寒与黑暗作为针对乌克兰平民的武器。这一政策的目的是剥夺他们赖以生存的能源供应，并使他们遭受苦难，”外交部强调道。

该部补充道，在新的冬季来临之际，这些结论尤为重要。它们提醒国际社会，俄罗斯仍在有针对性地破坏乌克兰的能源基础设施。

“绝不能允许数百万人的生命再次因严寒和黑暗而面临威胁，”外交部指出。

该部呼吁追究俄罗斯在全面战争期间犯下的国际罪行的责任，并加强对乌克兰的支持。

来源：联合国

需要指出的是，科诺托普在遭受俄罗斯袭击后已连续第四天断电。

此前，一架俄罗斯无人机袭击了布科维纳地区的电力设施，导致切尔诺夫策市部分地区断电。

此外，能源部通报称，另有六个地区发生新的停电事件。

10月25日上午，由于电网故障，基辅部分地区停电。停电波及首都的戈洛西夫斯基、索洛米扬斯基和舍甫琴科夫斯基区。

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