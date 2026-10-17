斯里兰卡人权委员会表示，在该国泰米尔人占多数的北部省和东部省，军事化在内战结束17年后仍然持续。据《印度教徒报》报道，该委员会在报告中指出，侵占土地、限制当地居民获取传统生计以及军方恐吓民众的做法持续存在。

题为《斯里兰卡北部省和东部省的人权状况》的文件指出，军事存在继续影响该地区的治理和土地使用。委员会呼吁当局加快归还被军方占用的土地，并全面恢复人们的财产权和谋生机会。

土地与民事治理

委员会建议政府不要将国家安全作为征收土地的普遍理由。这尤其适用于此类行动对少数群体造成不成比例影响，或助长宗教侵占的情况。

委员会还呼吁采取具体措施，终止军方参与民用经济部门，包括农业和教育。报告称，军方主要通过民事安全部参与经济活动，还参与管理学前教育机构中教育工作者的工作。

除其他战后问题外，该文件还涉及强迫失踪、万人坑、纪念活动、国家监视和恐吓、土地争端、1990年被泰米尔伊拉姆猛虎解放组织驱逐的北部穆斯林的重新安置、宗教自由、发展项目和生计等议题。

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归还土地

2026年8月，兼任国防部部长的斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克指示安全机构加快释放和归还在战争期间被占用、且不再出于安全需要的土地。与此同时，北部和东部讲泰米尔语的居民对该指示执行缓慢表示担忧。

该部代表、准将富兰克林·约瑟夫向该报表示，此前由军方控制的土地中，超过90%已归还给民众。他说，部分案件仍在审理中，因为尚未确定所有者，或缺少证明所有权的文件。

代表穆莱蒂武地区的反对党Ilankai Tamil Arasu Kadchi议员图赖拉萨·拉维卡兰反对向在战争期间逃离的家庭索要土地文件，认为这并不公平。他表示，大量土地仍由军方和其他国家机构控制，其中包括考古部门和野生动物保护部门。

委员会指出，斯里兰卡没有一项全面的安全部门改革计划，以减少北部和东部的军事存在并恢复民事治理。委员会认为，军方参与民事生活的各个方面，包括经济活动，阻碍了战后和解。

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