美国众议院中国问题特别委员会向梅赛德斯-奔驰询问了该公司的中国股东、技术转让，以及面向美国市场的汽车中使用的中国制造零部件。该汽车制造商必须在12月1日前回答约两打问题，Motor1报道。

这封日期为11月17日的信函由委员会主席、共和党人约翰·穆勒纳尔和该小组的首席民主党人罗·康纳共同发出。议员们还希望获得文件，并与梅赛德斯-奔驰北美公司首席执行官杰森·霍夫举行会面。

议员们要求哪些信息

委员会要求该公司说明，北京是否能够影响梅赛德斯-奔驰的战略决策，并披露有关技术转让以及中方获取该公司研发和工程工作成果的安排。议员们还特别关注在美国生产或销售的汽车中使用的中国零部件，以及该汽车制造商与中国政府代表之间的接触。

委员会还要求梅赛德斯-奔驰保存与此次询问有关的文件和电子邮件往来。议员们在信中表示，对所有权的担忧因股东的性质及其可能对公司施加的影响而加剧，这是委员会的判断。

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梅赛德斯-奔驰的立场和可能的限制

梅赛德斯-奔驰确认收到信函，并表示愿意合作。该公司强调，其在管理委员会领导下独立运营，股东不在管理委员会中任职，也不拥有管理权限。

委员会指出，国有的北京汽车集团持有梅赛德斯-奔驰近10%的股份，而吉利董事长李书福通过其个人持股拥有另外近10%。在此背景下，国会正在考虑加强对拥有中国所有权的汽车制造商的限制。今年7月获参议院商务委员会批准的一项法案规定，禁止中国所有权占比超过15%的公司在美国销售汽车。

按照该倡议的现行措辞，梅赛德斯-奔驰将超过这一门槛。与此同时，共和党参议员伯尼·莫雷诺表示，最终法案可能会包含对梅赛德斯-奔驰的豁免；对于由吉利拥有控股权的沃尔沃汽车，也正在讨论类似保护措施。

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