2014年至2020年间，美国总统唐纳德·特朗普旗下的公司从多家可疑公司处获得了超过300万美元的资金，其中包括与俄罗斯和阿塞拜疆洗钱网络有关联的实体。 德意志银行曾向美国当局报告了特朗普旗下公司的一系列可疑金融交易。

来自全球50多家媒体的记者在#InsideDeutscheBank联合调查项目框架内对相关材料进行了研究。

在上述期间，德意志银行曾多次向美国当局提交关于唐纳德·特朗普旗下公司可疑活动的报告（SAR）。当金融机构发现可能引起怀疑的交易时，会提交此类报告。

该行于2014年8月提交了首份报告，当时特朗普尚未当选美国总统。

当时，德意志银行注意到唐纳德·特朗普旗下的公司DT Marks Baku收到的三笔汇款。这些资金来自丹麦最大银行丹斯克银行（Danske Bank）爱沙尼亚分行的客户。文件中未提及该客户的姓名。

该爱沙尼亚分支机构随后因涉嫌洗钱（资金源自俄罗斯及独联体国家）而卷入国际丑闻。

在处理这些付款时担任代理银行的德意志银行（Deutsche Bank）指出，“这些支付交易不涉及任何商业操作”，并且无法“确定”资金发送方与接收方之间的关系。

德意志银行还在2015年发现了一笔可疑交易，时间大约在唐纳德·特朗普宣布竞选美国总统前一个半月。

此次，与特朗普有关联的THC Baku Services公司收到了一笔来自英国空壳公司Faberlex的汇款，而Faberlex在丹斯克银行（Danske Bank）的同一爱沙尼亚分支机构拥有账户。

Faberlex是所谓“阿塞拜疆洗钱网络”的关键公司之一——这是一个大规模的洗钱网络，其活动已成为腐败与有组织犯罪研究中⼼（OCCRP）调查的对象。

调查显示，通过Faberlex及其在丹斯克银行爱沙尼亚分行的账户，曾流经用于贿赂欧洲政治机构代表的腐败款项。

刑事调查发现，Faberlex曾被用于行贿欧洲委员会议会大会（PACE）前成员卢卡·沃隆特，以及德国联邦议院前议员、PACE前成员爱德华·林特纳。 两人均曾为阿塞拜疆的利益进行游说。

2018年2月，德意志银行在其最新可疑交易报告中披露了另一笔汇款信息，该笔汇款涉及与特朗普有关联的THC Baku Services公司， 与文件中描述为“与另一家洗钱公司有关联的企业”之间的转账信息。在已公开的泄露文件中，未能确定该公司的名称。

2020年1月，DT Marks Baku和THC Baku Services两家公司再次成为德意志银行可疑金融交易报告的对象。

该行指出，令人担忧的原因包括“涉及影响洗钱链条的个人和公司的交易”。但文件中并未明确说明具体涉及哪些个人和公司。

由此可见，在2014年至2020年期间，德意志银行曾多次向美国当局报告唐纳德·特朗普旗下公司的可疑交易。 调查中提及的可疑汇款总额超过300万美元。

这一信息来自德意志银行纽约办事处的文件，这些文件因大规模数据泄露而曝光。

《明镜周刊》报道了德意志银行的数据泄露事件，涉及1500万封电子邮件和文件。据该媒体报道，此次泄露让人得以一窥该银行的内部运作，而《明镜周刊》称其为该国最重要的银行。

报道称，数据集中出现了德国政界人士、俄罗斯寡头、唐纳德·特朗普和杰弗里·爱泼斯坦的身影。

此外，根据6月公布的总统财务申报表显示，美国总统唐纳德·特朗普的家族从$TRUMP迷因币中获得了至少6.35亿美元。 与此同时，该代币的价格急剧下跌：在特朗普第三次加密货币晚宴前夕，其交易价格约为92美分，而2025年时其价格曾超过74美元。

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