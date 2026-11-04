在美国，民主党国会议员罗伯特·加西亚表示，共和党人在中期选举后应当聘请律师。民主党重新夺回参议院控制权，媒体还报道称，该党也接近赢得众议院多数席位。加西亚目前是众议院监督委员会的首席民主党人，预计将领导该委员会。《卫报》对此进行了报道。

委员会的权力

众议院监督委员会拥有广泛权力：它可以传唤证人、要求提供政府文件，并发出传票。加西亚的声明表明，如果民主党获得众议院多数席位，他们准备加强对美国总统唐纳德·特朗普政府的监督。

在此前两年中，共和党在国会两院均占多数，这使民主党难以对抗特朗普的议程。文章发布时，据媒体报道，民主党正在赢得或接近在肯塔基州、新泽西州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和俄亥俄州多个竞争激烈的众议院选区获胜。

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民主党的计划

加西亚此前表示，如果民主党获胜，他计划领导对埃隆·马斯克在政府效率部中的角色、特朗普家族的商业活动、美国移民与海关执法局可能存在的滥用行为，以及与杰弗里·爱泼斯坦案相关情况的调查。他表示，民主党已经为这些方向开展了数月工作。

预计将领导参议院财政委员会的民主党参议员罗恩·怀登也暗示可能使用新权力，他在X上写下了“Subpoenas”一词。加西亚此前指出，众议院可以以自己的名义向法院提起诉讼，采取藐视国会程序，包括刑事和民事程序，并发出传票。

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