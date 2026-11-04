共和党国会议员迈克·劳勒承认在纽约州第17国会选区的美国众议院选举中败给民主党人凯特·康利。正如《国会山报》报道，劳勒周二晚间在向支持者发表讲话时表示，在威斯特彻斯特的所有选票清点完毕后，他落败一事将变得明确。

劳勒表示，他认为在选举日当天承认结果是正确的。他向康利表示祝贺，并祝愿她作为下一任国会议员取得成功。

该选举尚未被宣布结束

截至发稿时，《国会山报》的计票合作伙伴Decision Desk HQ尚未宣布该选区的获胜者。劳勒承认落败意味着他所持有的席位可能转向民主党，并加强民主党在众议院的地位。

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这场选举吸引了全国关注，两党都为此投入了大量资源。共和党人试图保住其在国会下院的微弱多数席位。

候选人的立场

在竞选期间，劳勒强调愿意与两党合作，并将自己定位为温和派立法者。在国会中，他是支持一项获民主党支持的请愿书的四名共和党人之一，该请愿书旨在将一项把《平价医疗法案》补贴延长三年的法案提交表决。他还主张取消州和地方税扣除额限制。

康利与民主党左翼保持距离，并着重强调选民对总统唐纳德·特朗普的不满，尤其是对经济和伊朗战争的不满。她获得了League of Conservation Voters、Planned Parenthood Action Fund、Defend the Vote以及众议院民主党少数党领袖哈基姆·杰弗里斯的支持。

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