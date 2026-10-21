纽约州民主党籍众议员格雷戈里·米克斯指控阿根廷总统哈维尔·米莱不当干预美国国会选举，此前米莱公开支持共和党人玛丽亚·埃尔维拉·萨拉萨尔在佛罗里达州竞选连任。《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

众议员的声明

米克斯是美国众议院外交事务委员会的首席民主党成员，他在社交平台X上发表了一份声明。他强调，美国选举应由美国公民决定，而非外国国家元首，并呼吁阿根廷总统尊重民主原则。

这位众议员表示，美国与阿根廷拥有建立在相互尊重和共同民主价值观基础上的长期关系。米克斯还称，国会必须继续明确指出，任何外国对选举进程的干预都是不可接受的。

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对萨拉萨尔的支持

米克斯作出回应之前，萨拉萨尔发布了一段视频，米莱在视频中支持她竞选佛罗里达州第27选区联邦众议员连任。阿根廷总统在向迈阿密居民发表讲话时，称她是这片大陆最有力的声音之一，并赞扬她捍卫自由、民主、自由市场以及人们通过自身努力改善生活的权利。

米莱表示，华盛顿需要理解拉丁美洲、反对社会主义左翼并谴责社会主义后果的领导人。萨拉萨尔在接受《纽约邮报》评论时回应米克斯的批评称，他的反对令她感到自豪，并将这场争议与政治阵营之间的意识形态分歧联系起来。

佛罗里达州选举

具有古巴血统的玛丽亚·埃尔维拉·萨拉萨尔将于11月3日竞选连任。她与唐纳德·特朗普保持密切的政治联系，而她在国会的工作尤其与对古巴和委内瑞拉政府采取强硬立场有关。

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