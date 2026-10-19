据《卫报》报道，在加利福尼亚州长滩市，美国公民里卡多·冈萨雷斯在被美国移民和海关执法局（ICE）联邦特工拘留后住院。代表长滩市的民主党众议员罗伯特·加西亚表示，ICE特工残酷袭击了冈萨雷斯，并打断了他的手臂。

在周六事件的视频中，被称为前市政府雇员的冈萨雷斯脸朝下躺在排水沟里并被戴上手铐，ICE人员则跪压在他的背上。长滩市市长雷克斯·理查森告诉CNN，冈萨雷斯曾一度呼叫紧急服务。警察抵达时，该男子已经被拘留并受伤。

家属的说法及议员的反应

冈萨雷斯的女儿莱斯利在为其治疗筹款的页面上表示，她的父亲被一辆没有标识的ICE车辆从电动自行车上撞倒。她称，该男子两次遭电击枪击打，被压在地上，并因重伤被送往医院。

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加西亚称特工的行为是“残酷袭击”，呼吁废除ICE，并感谢录下事件视频并支持冈萨雷斯家人的居民。

长滩警方的说法

长滩警方表示，ICE人员也因车辆受损以及一名需要医疗帮助的人而请求紧急援助。执法人员抵达时，现场有一大群人和联邦特工。

警方称，一名警员发现一名被ICE控制、戴着手铐且正在流血的成年男子。该男子被送往消防站，警方人员在那里取下手铐，随后消防员将伤者送往医院。警方强调，其没有参与移民执法行动，也没有逮捕任何人。负责管理ICE的美国国土安全部未公开解释拘留冈萨雷斯的原因。

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