美国国会议员呼吁特朗普允许乌克兰使用“星链”对俄罗斯发动打击

美国国会众议院23名议员联名致函总统唐纳德·特朗普，呼吁其与埃隆·马斯克协商，允许乌克兰使用“星链”（Starlink）卫星系统打击位于俄罗斯境内的俄军导弹发射装置。 该倡议得到了美国两大主要政党代表的支持。

该呼吁书由16名民主党人和7名共和党人签署。议员们强调，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京并未表现出结束战争的意愿，因此乌克兰必须能够摧毁俄罗斯用于攻击乌克兰领土的武器装备。

“我们写信是想呼吁您，请您敦促埃隆·马斯克允许乌克兰使用‘星链’（Starlink）卫星互联网系统，以追踪俄罗斯境内的导弹发射装置。 只需一个电话，您既能挽救生命，又能给弗拉基米尔·普京更多进行谈判的动力，”信中写道。

为阐明立场，国会议员们援引了“射箭手”的比喻，强调必须对俄罗斯导弹的发射地点实施打击。

“如果乌克兰无法可靠地拦截俄罗斯的箭矢，就必须有能力射中那名弓箭手，”该文件的起草者指出。

支持该倡议的共和党人包括乔·威尔逊、布莱恩·菲茨帕特里克、唐·贝肯、马克斯·米勒、卡洛斯·希梅内斯、杰夫·赫德和安迪·哈里斯。

众议员乔·威尔逊也公开表态支持该呼吁。

“乌克兰必须能够保卫自己、本国人民以及西方！实现这一目标的最佳方式，就是摧毁俄罗斯实施恐怖袭击的能力，”他声明道。

美国议员们的呼吁发布之际，正值有报道称乌克兰军队使用的卫星通信受到限制。10月中旬，有消息称基于Starlink技术开发的军事系统“Starshield”出现运行中断。

据现有信息显示，这些限制影响了部分乌克兰无人机的运行，特别是在高速飞行时，这给执行作战任务带来了困难。

据《华尔街日报》报道，放缓军用版卫星通信运行速度的决定是由埃隆·马斯克做出的。与此同时，尚未确定谁是实施限制的官方负责人，而美国政府官员则否认与此有关。

美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，Starlink的使用条款由SpaceX公司及其管理层决定，而非白宫。

《国会山报》对此进行了报道。

需要指出的是，美国亿万富翁埃隆·马斯克下令降低军用版“星链”的运行速度，而乌克兰国防军正依赖该系统。据媒体报道，这一决定在基辅引发了担忧，并在美国总统唐纳德·特朗普的行政团队中造成了一片茫然。

欧盟委员会已致函美国SpaceX公司，要求其紧急且全面地恢复Starlink卫星通信在乌克兰境内的高速运行。 欧盟委员会负责国防与航天事务的官方代表托马·雷尼耶在布鲁塞尔举行的简报会上表示，关于服务被人为放缓的最新报道令人深感担忧。

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