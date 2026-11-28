在利比亚，运载军事装备的俄罗斯侵略国船队在西西里海峡附近改变航向并掉头返航。据RMF24报道，援引路透社消息，此事发生在有关俄罗斯护卫舰“梅尔库里”号在班加西遭袭的消息传出的当天。

有关班加西遇袭的消息

据路透社在军事和情报圈的消息人士称，11月22日，乌克兰海上无人机在班加西港击沉了“梅尔库里”号护卫舰。一支欧洲军队的代表告诉该通讯社，由一艘护卫舰伴随的船队正是在袭击当天于西西里海峡地区掉头返航。

路透社指出，在距离乌克兰前线超过2000公里处对该护卫舰的打击，引发了俄罗斯海军的担忧。该通讯社援引了军事和情报消息人士的话。

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为非洲军团运送的装备

该船队于11月5日从加里宁格勒出发。最后一次被发现是在11月25日、靠近阿尔及利亚时。据路透社消息人士称，其运载的装备主要 предназначалась для俄罗斯在西非的非洲军团。

非洲军团隶属于俄罗斯国防部，并取代了瓦格纳集团。班加西是利比亚第二大城市，也是哈利法·哈夫塔尔将军的权力中心；他控制该国东部，并与俄罗斯关系密切。包括的黎波里在内的利比亚西部由得到国际社会承认的政府控制。

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