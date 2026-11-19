在美国，法国卫星运营商Eutelsat的美国分部Eutelsat Network Solutions获得了一份价值超过6000万美元的美国太空军合同。该公司将在两年内通过低地球轨道OneWeb网络提供军事卫星通信服务，AeroTime报道。

通信与野战终端

Eutelsat于2026年11月17日宣布获得该合同。这项协议是Warrior Plans倡议的一部分。根据该倡议，美国太空军寻求让军事单位能够更快地接入商业卫星通信，包括在偏远地区或可能发生通信中断的情况下。

根据协议条款，Eutelsat将提供对低地球轨道OneWeb网络的接入，以及用于在野战条件下部署的便携式终端。合同还包括技术支持以及替代性定位、导航和授时服务。如果常规卫星导航手段不可用或受到干扰，这些服务可帮助军方维持运作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Warrior Plans合同

2026年6月，美国太空军在未举行新一轮竞标的情况下，指定以Eutelsat Network Solutions名义运营的OneWeb Technologies执行Warrior Plans合同。选择该公司的理由是其对OneWeb星座的控制以及提供所需服务的能力。

在同一倡议框架下，SpaceX获得了一份用于Starshield的单独合同。Starshield是面向军方的Starlink卫星服务版本。2026年11月，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，限制措施已恢复，并再次限制时速超过161公里时的连接。

截至2026年5月，OneWeb星座约有650颗卫星，而Starlink拥有超过1万颗。为升级并进一步发展网络，Eutelsat向Airbus Defence and Space订购了额外卫星：2026年1月12日，Airbus获得了340颗卫星的订单，自2024年12月以来订购的卫星总数达到440颗。

关注我们在