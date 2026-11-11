克里姆林宫正试图改变谈判议程，并重提2021年北约的最后通牒——ISW

莫斯科正试图将关于结束乌克兰战争的谈判转变为关于欧洲新安全架构的讨论。克里姆林宫力图重提美国和北约早在2021年就提出的要求，特别是关于削减北约在欧洲的军事存在。

ISW的分析师们关注到了俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫的声明。他在11月10日表示，先就欧洲未来的安全架构达成一致，然后再着手解决乌克兰战争问题，这种做法“完全合理”。

俄罗斯驻阿布扎比代表团的一位不愿透露姓名的消息人士也表达了类似立场。据其称，结束乌克兰战争仅是更广泛的欧洲安全讨论中的一个议题，且服从于主要目标——改变欧洲安全架构。

分析人士认为，莫斯科正试图将乌克兰、美国和俄罗斯三方会谈的议程从停火转向重新审视整个欧洲安全体系。

这涉及俄罗斯于2021年12月向美国和北约提出的最后通牒。当时，莫斯科要求停止在1997年后加入北约的成员国境内部署新的武器和军事部队。

实际上，落实这些要求将意味着限制北约在东欧的军事存在，同时也赋予莫斯科影响北约决策以及其他国家加入北约这一主权选择的权力。

ISW的分析师认为，俄罗斯领导层目前的表态表明，其正试图重提这些最后通牒。

报告还强调，多年来，克里姆林宫一直将北约扩张作为对乌克兰发动战争的所谓根本原因之一加以利用。 与此同时，该研究所评估认为，此类言论并未反映俄罗斯面临的实际安全威胁，而是莫斯科为恢复对前苏联国家控制而展开的更广泛宣传攻势的一部分。

分析人士认为，弗拉基米尔·普京不仅试图在乌克兰问题上争取让步，还试图改变整个欧洲的安全规则。

与此同时，在阿布扎比举行的谈判中，乌克兰、美国和欧洲各国的代表公开强调，必须为乌克兰提供战争结束后可靠的安全保障，并确保欧洲伙伴参与未来的谈判进程。

据ISW称，俄方曾多次拒绝此类条件。

特别是，谢尔盖·拉夫罗夫将美国代表与欧洲同行在阿布扎比的会晤称为毫无前景的做法。

与此同时，俄罗斯国家杜马议员亚历山大·阿萨福夫表示，欧洲的参与可能会在谈判尚未开始前就使其陷入瘫痪。

综上所述，ISW指出，莫斯科试图利用谈判进程，不仅讨论结束乌克兰战争的问题，还推动更广泛的地缘政治诉求，这些诉求远远超出了结束军事行动的范畴。

美国战争研究所（ISW）的报告中提到了这一点。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月10日听取了乌克兰谈判代表团关于在阿布扎比（阿联酋）进行的首日磋商结果的汇报。 谈判进程始于与欧洲和美国伙伴的磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会谈。

在阿布扎比的谈判中，乌克兰提出了与俄罗斯进行大规模战俘交换的问题。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，各方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。 目前尚未达成最终协议，但美国代表团计划在今后与俄方接触时再次提出这一问题。

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