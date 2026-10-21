克里姆林宫认为，美国总统唐纳德·特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基之间关系的恶化，表明西方对基辅的支持正在减弱。 莫斯科方面将此视为自身的胜利，并希望借此机会迫使乌克兰做出让步——特别是关于顿巴斯的问题——同时扩大与美国的经济合作。

在唐纳德·特朗普与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京通电话后的十天内，美国政府采取了多项举措，这些举措被莫斯科方面视为对俄罗斯有利。

特别是，特朗普宣布放宽对俄罗斯柴油燃料供应至全球市场的限制，暂停对俄实施新的大规模制裁，并加大了对基辅的施压力度。

此外，乌克兰还面临着重要卫星系统使用受限以及拦截导弹供应延迟等问题。

10月19日，美国总统再次批评了弗拉基米尔·泽连斯基，声称现在该由另一个人代表乌克兰进行谈判了。

克里姆林宫特别代表基里尔·德米特里耶夫以一篇题为《将死》的帖子回应了特朗普的声明。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫也表示，乌克兰当局似乎正经历最后的垂死挣扎，其抵抗无法改变事态的发展。

俄罗斯方面将华盛顿政策的转变不仅视为加强对乌克兰施压的机会，也视为与美国建立更广泛经济伙伴关系的契机。

据基里尔·德米特里耶夫称，莫斯科和华盛顿正在商讨一系列经济和投资项目。他列举了可能的合作领域，包括北极、能源以及液化天然气生产。

克里姆林宫还对唐纳德·特朗普决定不实施与参议员林赛·格雷厄姆相关的立法倡议所规定的严厉制裁表示欢迎。

与此同时，《华盛顿邮报》指出，关于俄罗斯柴油的协议不太可能对美国燃油价格产生实质性影响，因为涉及的供应量相对较小。

据该报受访人士评估，对莫斯科而言，华盛顿近期决策带来的政治效应——即加深美乌分歧——要重要得多。 俄罗斯当局预计，这将削弱基辅的立场，并在谈判中为推进俄罗斯的要求创造更多机会。

《华盛顿邮报》报道了这一消息。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫计划在访问俄罗斯期间，与俄方领导层商讨关于结束乌克兰战争的提议。 此次访问可能成为组织由唐纳德·特朗普、弗拉基米尔·泽连斯基和弗拉基米尔·普京参加的谈判的第一步。

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

需要指出的是，维特科夫在与泽连斯基会晤后将前往圣彼得堡。

此前，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆展开谈判。

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