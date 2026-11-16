克里姆林宫呼吁国家杜马议员为战争胜利和军人从前线归来做好准备
俄罗斯总统行政办公室的代表呼吁“统一俄罗斯”党所属的国家杜马议员做好准备，迎接在对乌克兰战争中宣布“胜利”以及作战人员同时从前线撤回的情况。 据《生意人报》援引知情人士消息称，这一内容是在11月13日至14日于莫斯科郊外“塞涅日”管理培训中心举行的研讨会上讨论的。
据该报采访对象透露，俄罗斯总统办公厅第一副主任谢尔盖·基里延科参加了此次活动。他特别强调了与所谓“特别军事行动”参与者进行协调的必要性。
“有人表示，当参战人员从特别军事行动中同时返回时，所有人都应做好迎接胜利的准备，”一位消息人士透露。
与此同时，议员们被提醒，他们仍在战争状态下履职。据一位接受RBC采访的研讨会参与者称，克里姆林宫代表暗示，这一局面目前不会改变。
该媒体的另一位受访者指出，克里姆林宫官员坚持认为：只要战斗仍在进行，议员们就不应允许自己休息或过无忧无虑的生活。
克里姆林宫正为结束战争铺垫舆论基础
此前，“档案”中心曾报道过克里姆林宫为可能结束对乌克兰战争所做的准备。据该中心消息，俄罗斯总统行政办公室正在努力将停火向俄罗斯社会呈现为“胜利”。
特别是，该机构正在制定宣传论点，旨在解释即使俄罗斯未能实现弗拉基米尔·普京所宣称的完全占领顿巴斯的目标，签署和平协议也是合理的。
关于结束乌克兰战争的最新一轮外交接触未取得突破。 在阿布扎比进行为期两天的谈判后，美国总统特使斯蒂芬·维特科夫和贾里德·库什纳在莫斯科会见了弗拉基米尔·普京。会谈持续了约两个小时。
美国总统特使史蒂夫·维特科夫在与弗拉基米尔·普京会晤后表示，双方取得了一定进展，并希望宣布下一轮谈判的安排。
需要指出的是，在与普京会谈后，维特科夫和库什纳还与泽连斯基进行了会晤。