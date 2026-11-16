俄罗斯总统行政办公室的代表呼吁“统一俄罗斯”党所属的国家杜马议员做好准备，迎接在对乌克兰战争中宣布“胜利”以及作战人员同时从前线撤回的情况。 据《生意人报》援引知情人士消息称，这一内容是在11月13日至14日于莫斯科郊外“塞涅日”管理培训中心举行的研讨会上讨论的。

据该报采访对象透露，俄罗斯总统办公厅第一副主任谢尔盖·基里延科参加了此次活动。他特别强调了与所谓“特别军事行动”参与者进行协调的必要性。

“有人表示，当参战人员从特别军事行动中同时返回时，所有人都应做好迎接胜利的准备，”一位消息人士透露。

与此同时，议员们被提醒，他们仍在战争状态下履职。据一位接受RBC采访的研讨会参与者称，克里姆林宫代表暗示，这一局面目前不会改变。

该媒体的另一位受访者指出，克里姆林宫官员坚持认为：只要战斗仍在进行，议员们就不应允许自己休息或过无忧无虑的生活。

克里姆林宫正为结束战争铺垫舆论基础

此前，“档案”中心曾报道过克里姆林宫为可能结束对乌克兰战争所做的准备。据该中心消息，俄罗斯总统行政办公室正在努力将停火向俄罗斯社会呈现为“胜利”。

特别是，该机构正在制定宣传论点，旨在解释即使俄罗斯未能实现弗拉基米尔·普京所宣称的完全占领顿巴斯的目标，签署和平协议也是合理的。

关于结束乌克兰战争的最新一轮外交接触未取得突破。 在阿布扎比进行为期两天的谈判后，美国总统特使斯蒂芬·维特科夫和贾里德·库什纳在莫斯科会见了弗拉基米尔·普京。会谈持续了约两个小时。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫在与弗拉基米尔·普京会晤后表示，双方取得了一定进展，并希望宣布下一轮谈判的安排。

需要指出的是，在与普京会谈后，维特科夫和库什纳还与泽连斯基进行了会晤。

关注我们在