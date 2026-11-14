克里姆林宫提议美国参照冷战模式将欧洲划分为势力范围——《纽约时报》

在阿布扎比举行的谈判中，俄罗斯代表团提议美方回归冷战时期的双边关系模式，该模式将欧洲划分为不同势力范围，并实质上承认莫斯科的特殊利益。

《纽约时报》援引美国外交官的话报道了这一消息。据该报称，在弗拉基米尔·普京与美国总统唐纳德·特朗普的特使在莫斯科会晤期间，克里姆林宫代表也曾提出过类似建议。

俄方为其立场辩称，1946年至1991年间，尽管苏联与美国之间存在对抗，但双方达成的协议和沟通渠道据称有助于避免全面军事冲突。

美国特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳试图向俄方代表解释，世界已经发生了巨大变化，尤其是过去五年间。 然而，普京的外交政策顾问尤里·乌沙科夫则将回归冷战原则称为“不可分割的安全架构”的基础。

莫斯科提出了哪些要求

据《纽约时报》指出，克里姆林宫于11月向欧美代表提出的非正式提议——作为换取乌克兰停火的条件——总体上符合新一轮全球对抗的逻辑。

首先，莫斯科坚持按自己的条件结束战争。其要求包括：乌克兰正式放弃加入北约、将顿涅茨克州和卢甘斯克州全境移交俄罗斯，以及削弱乌克兰的国防能力。

俄罗斯的诉求不仅针对乌克兰。莫斯科还向其他欧洲国家——从芬兰到摩尔多瓦——提出了要求。克里姆林宫要求整个北约集团恢复至1997年的边界。 实际上，这意味着该联盟必须从16个成员国撤出军事基础设施，特别是从所有曾属于华沙条约组织的国家撤出。

此外，俄方还希望北约停止在中亚和南高加索地区的前苏联加盟共和国开展任何活动。 据该媒体报道，莫斯科提出的方案中还包括在俄罗斯领导下重建类似华沙条约组织的可能性。

普京此前曾否认寻求发动新一轮冷战

与此同时，弗拉基米尔·普京此前曾多次对冷战发表负面评论，并指责西方国家试图将俄罗斯卷入新一轮对抗。

2016年，在圣彼得堡国际经济论坛上，他表示不愿将当前的双边关系视为冷战重演，并坚称莫斯科并不寻求这种局面。

来源：《纽约时报》

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