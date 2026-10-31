波兰宪法法院危机：纳夫罗茨基召集紧急磋商

波兰总统卡罗尔·纳沃茨基在围绕宪法法院的冲突加剧之际，表示国家内部安全面临威胁。他指责反对派破坏宪法秩序，并宣布将与议会各派代表举行紧急磋商。

据波兰总统称，昨晚发生了对国家宪法机构的武力接管事件。 他还表示，已与最高法院首席法官兹比格涅夫·卡平斯基进行了磋商；据纳沃罗茨基称，卡平斯基同样不承认那些在宪法法院夺取权力的人的行动具有合法性。

“今夜，波兰共和国的宪政秩序遭到破坏，国家宪法机构遭到了武力夺取。 我已与最高法院首任院长兹比格涅夫·卡平斯基进行了磋商，他也同样不承认那些在宪法法院篡夺权力之人的行为具有合法性，”声明中写道。

纳夫罗茨基呼吁恢复法治秩序，并将政府派往宪法法院的武力部队撤出该机构。

“我已确保合法履职的宪法法院副院长巴托洛梅·索汉斯基法官能够进入宪法法院。 鉴于波兰共和国内部安全面临威胁，我今日将召集由议会各派代表参加的紧急磋商，旨在稳定政治局势并恢复宪政秩序，”这位波兰领导人补充道。

纳夫罗茨基的声明是在总统与唐纳德·图斯克总理领导的政府就波兰司法体系的运作与改革问题长期对峙的背景下发表的。

随着宪法法庭主席博格丹·斯文奇科夫斯基被免职，双方矛盾进一步激化。法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡宣布了其免职决定，并接管了该机构的领导工作。 此前有报告称法官和机构员工的安全受到威胁，且抗议活动中发生骚乱，警方随后赶赴宪法法院现场。

各方对围绕宪法法院的最新决定和行动的合法性持不同看法。纳夫罗茨基和反对派代表声称宪法秩序遭到破坏，而唐纳德·图斯克领导的政府则解释称，其行动是为了恢复司法系统的合法性和独立性。

纳沃罗茨基在社交媒体X上发表了相关声明。

10月30日约18:00，波兰宪法法院网站发布公告，宣布免去院长博格丹·斯文奇科夫斯基和副院长巴特洛梅乌·索哈夫斯基的职务。

据RMF24报道，周五至周六凌晨，波兰宪法法院大楼内发生了总统卡罗尔·纳沃茨基与议会选入该机构的人员之间的一场激烈争执。 在公开的录音中，可以听到纳沃茨基对他们作为宪法法庭法官的身份提出质疑。

关注我们在