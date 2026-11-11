在关于结束俄罗斯对乌克兰战争的谈判中，领土问题将成为最棘手的问题。贾里德·库什纳于11月11日在评论阿布扎比为期两天的会议成果时表示了这一点。

据库什纳称，此次会谈内容充实，但过程并不轻松。双方时隔近八个月首次就广泛议题展开讨论，其中包括领土问题。

库什纳强调，领土问题将是双方最难达成共识的方面。

与此同时，他透露，美国总统特使史蒂夫·维特科夫和库什纳本人将于明日启程前往莫斯科，届时将与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会面。

此前，乌克兰、美国和俄罗斯在阿布扎比就结束战争问题举行了第二天的谈判：主要成果。

在此之前，泽连斯基已明确了乌克兰代表团在阿布扎比谈判中的主要任务。

回顾一下，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基于11月10日听取了乌克兰谈判代表团关于在阿布扎比（阿联酋）进行首日磋商结果的汇报。 谈判进程始于与欧洲和美国伙伴的磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会谈。

在阿布扎比的谈判中，乌克兰提出了与俄罗斯进行大规模战俘交换的问题。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，各方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。 目前尚未达成最终协议，但美国代表团计划在今后与俄方接触时再次提出这一问题。

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