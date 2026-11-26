美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳在接受阿克塞尔·施普林格负责人马蒂亚斯·德普夫纳采访时表示，俄罗斯领导人、侵略国俄罗斯的国家元首弗拉基米尔·普京已同意不使用核武器。正如RMF24报道，库什纳还表示，普京已向美方保证没有此类意图。

关于战争与停火的声明

库什纳表示，俄罗斯对乌克兰的战争是一场代理人冲突。他认为局势极其紧张，并警告称，对形势的误判可能引发失控升级。

库什纳还声称，普京不同意在乌克兰停火，因为他不相信停火能够确保持久和平。据他所说，美国强烈敦促这样做，但俄罗斯领导人并未表现出迅速结束战争的兴趣。

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欧洲安全

库什纳认为，要结束战争，有必要在欧洲建立新的安全架构，并确定一条能够停止杀戮的界线。他表示，俄罗斯已被纳入有关欧洲的更广泛讨论，但普京仍将西方视为挑衅俄罗斯并寻求其战略失败的一方。

库什纳补充说，俄罗斯人将北约视为威胁。同时，他表示自己认为该联盟具有防御性质，并认为谈判可能有助于消除部分虚假信息。据他所说，向乌克兰提供安全保障的决定将取决于特朗普。

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