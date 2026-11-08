库什纳在为结束战争所做的努力框架内，提出了建立北约-俄罗斯理事会的模式——《华盛顿邮报》

美国总统唐纳德·特朗普的特别代表兼女婿贾里德·库什纳认为，在乌克兰实现停火与俄罗斯和欧洲国家之间就欧洲战后安全问题展开更广泛的谈判密切相关。 据他设想，北约-俄罗斯理事会模式可作为此类对话的基础。与此同时，欧洲官员强调，首先必须就乌克兰停火达成协议。

据该记者称，库什纳将自己为实现乌克兰停火所做的努力，与呼吁俄罗斯和欧洲就欧洲大陆战后安全问题展开更广泛的多边谈判联系在一起。

一位了解谈判进展的官员透露，库什纳的参考模型是北约-俄罗斯理事会。该机构于冷战结束后成立，但在2014年俄罗斯入侵乌克兰并吞并克里米亚后，其活动被暂停。

欧洲官员周五向记者表示，他们已准备好与俄罗斯展开对话。不过，他们同意只有在乌克兰实现停火后，才会讨论新的安全协议。

“这两个方向都在推进，”一位来自美国亲密盟友国家的官员在消息中写道。与此同时，他警告称，“关于乌克兰的和平协议必须在达成安全架构协议之前签署。”

另一欧洲关键国家的高级代表也阐述了本国的立场：

“这种做法对我们来说风险不小，但参与总比袖手旁观好。我们的立场始终如一：只有在战争结束后，才能讨论这些问题。……谈判将不会一帆风顺。”

据该官员称，尽管欧洲主要领导人支持库什纳的努力，但欧洲在一点上存在“广泛共识”，即欧洲各国与俄罗斯之间的任何谈判都必须在达成停火协议之后才能进行。

正如大卫·伊格纳蒂乌斯所指出的，在此情况下，外交举措的顺序将成为关键问题。

“库什纳希望这一进程能同步进行——换言之，就像两列火车同时抵达一样。支持乌克兰的欧洲则坚持认为，停火问题应被置于首位，”这位专栏作家写道。

据该记者报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在10月21日于圣彼得堡与美国特使史蒂夫·维特科夫会晤时，对全欧洲安全计划的构想作出了积极回应。贾里德·库什纳通过视频会议参与了此次会谈。

此外，周四，美国总统唐纳德·特朗普在白宫会见了普京的特使基里尔·德米特里耶夫。 会谈结束后，这位美国领导人表示，他正接近达成一项涵盖乌克兰和“整个欧洲”的“重大而美好的协议”。

然而，鉴于欧洲官员的立场，大卫·伊格纳蒂乌斯认为此类言论为时过早。

“鉴于上周五我从欧洲官员那里听到的消息，这言论为时过早，”这位《华盛顿邮报》专栏作家补充道。

《华盛顿邮报》专栏作家大卫·伊格纳蒂乌斯援引其消息来源写道。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，已与美方特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳进行了长时间磋商，并据此宣布将于下周筹备乌克兰、美国和俄罗斯之间的三方会晤。

贾里德·库什纳表示，美国在布鲁塞尔与乌克兰、北约及欧洲伙伴就基辅的安全保障问题进行的谈判富有成效且内容充实。

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