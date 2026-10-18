在尼日利亚，卡诺州前州长拉比乌·夸夸索表示，他和总统候选人彼得·奥比不会为了非洲民主大会党（ADC）或其他政治力量退出2027年选举。夸夸索于10月18日在Facebook上发布了这一声明，据Premium Times报道。

该媒体称夸夸索为NDC副总统候选人，并指出奥比—夸夸索组合将继续参加总统选举。

否认退出选举

夸夸索呼吁选民不要相信有关他与奥比的组合秘密与执政的全体进步大会党（APC）合作，或准备在最后时刻退出总统选举的说法。

他说，该组合不会为了ADC或任何其他政党撤回候选资格，也不会为APC或其候选人的利益行事。夸夸索还表示，他看不出有任何理由放弃参选。

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与ADC竞选团队的争执

该声明是在NDC与ADC竞选总部公开互相指责的背景下发表的。ADC总统竞选发言人科拉·奥洛贡迪扬此前声称，夸夸索据称私下与总统博拉·蒂努布及APC走得更近。

ADC还称，夸夸索呼吁前副总统阿提库·阿布巴卡尔为彼得·奥比让位，据称意在分裂反对派选民并让执政党获益。夸夸索呼吁ADC竞选团队专注于其自身候选人的纲领。

他还批评了APC领导的政府的工作，并表示ADC没有提出更好的替代方案。夸夸索表示，奥比—夸夸索组合打算关注安全、教育、农业、基础设施、医疗保健和经济。

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