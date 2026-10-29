在德国法兰克福，欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，她脸上的绷带与一次因皮肤癌进行的小型手术有关。她在一段面向欧洲央行员工的内部视频讲话中作出上述表示，该视频被Politico Europe看到。

对绷带的解释

拉加德在视频讲话中谈到自己前往曼谷参加国际货币基金组织年会后外表的变化时开了玩笑。她说，这些绷带与在泰国练习踢拳无关，而是因为需要切除皮肤癌。

此前，拉加德在一段视频声明中脸上可见的绷带引发了社交媒体上的猜测。她在随后的一则帖子中解释说，她在当周早些时候接受了“一次小型手术”，并呼吁人们定期检查皮肤并遵循医生建议。

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2月辞职

同一天，70岁的拉加德还宣布，她将于2月7日离任——早于其任期在2027年10月正式结束的时间。欧洲央行未就她未来计划的细节发表评论，并援引了这位银行负责人此前的声明。

据该媒体报道，拉加德此前曾暗示，她可能会就2027年法国总统选举发表看法。一名了解她立场的匿名消息人士称，提前离开欧洲央行将使她在发言以及参与与货币政策无关的议题方面拥有更多自由。

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