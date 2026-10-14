拉脱维亚当局正式宣布曾居住在里加的俄罗斯记者列昂尼德·拉戈津为不受欢迎的人士。《莫斯科时报》10月14日援引当地媒体和拉戈津本人的消息报道了此事。

拉脱维亚外交部的决定

拉脱维亚外交部发言人莉加·叶尔马察内向Delfi表示，上周三一名未公开姓名的俄罗斯公民被列入不受欢迎人士名单。外交部顾问托姆斯·萨多夫斯基斯称，出于国家安全考虑，不会披露作出该决定的理由。

拉戈津10月14日证实，他在前一天收到了驱逐通知。他表示，这一决定是对其批评性报道以及就西方国家政策和极右翼政治力量网络发表的评论的回应。

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记者声明

该记者还称，拉脱维亚选择给予其不受欢迎人士身份，是为了使其无法在拉脱维亚法院对驱逐决定提出申诉。他在X发文称，这一决定是一场个人悲剧，并表示自己被剥夺了家、朋友圈和支持。

拉戈津在前一天发表的接受Meduza采访时表示，他目前身处拉脱维亚境外，并担心一旦返回俄罗斯将被监禁。他曾担任BBC俄语部制片人和俄语版《新闻周刊》编辑，其评论曾发表于半岛电视台、Jacobin和《美国保守派》。

拉戈津因在一档极左翼播客中的言论而受到批评，他在节目中称，克里姆林宫据称因西方干涉其势力范围而被迫使用“粗暴武力”。与此同时，这名记者写道，他谴责俄罗斯的侵略并支持乌克兰的主权，但将继续批评西方国家，认为它们对冲突的处理不当。自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，拉脱维亚已宣布150多名俄罗斯文化人士、国家媒体记者和评论员为不受欢迎人士。

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