拉脱维亚加入欧洲防务联盟——LSM English

11月2日，拉脱维亚在法国巴黎加入欧洲防务联盟，以扩大拉脱维亚国防工业企业与欧洲伙伴之间的合作。拉脱维亚投资与发展署（LIAA）署长伊耶娃·亚盖雷和法国国有投资银行Bpifrance首席执行官帕斯卡尔·拉加尔德签署了相关协议，LSM English报道。

合作与融资

签署协议后，拉脱维亚代表团原计划与Bpifrance管理层就评估拉脱维亚公司项目及吸引融资的可能性举行会谈。欧洲防务联盟是一个由Bpifrance领导、由EuroQuity协调的工业与创新合作网络。

该网络汇集企业、投资者、创新支持组织和武装力量代表，以发展技术并将其应用于国防领域。亚盖雷表示，加入该联盟扩大了拉脱维亚的合作伙伴范围。她称，该国寻求加强本国企业在欧洲国防工业供应链中的作用，发展生产，并为合格专业人士创造就业岗位。

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国防周代表团

该协议是在2026年欧洲防务周期间签署的，该活动于11月2日至6日在巴黎举行。LIAA连续第二年组织拉脱维亚企业和创新支持组织代表团参加该活动。拉脱维亚国防部官员也参加了活动。

代表团成员包括Primekss、LAT Security、DK UNITY、Electrify、SUBmerge Baltic、UniLab、Detexity、OsteoWood和LMT Defence – Allied Tech Labs。公司代表将向潜在产业合作伙伴和投资者展示其解决方案，并参与行业讨论。11月6日，LIAA贸易代表团将继续访问在巴黎举行的国际海事防务与安全展览会Euronaval。

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