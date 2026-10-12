拉脱维亚称移民拘留人数减少一半——LSM English

拉脱维亚国家边防局副局长伊瓦尔斯·鲁斯库利斯将军表示，自“狼人”行动启动以来，因非法越境被拘留的人数已减少一半。据LSM English报道，该行动于8月1日启动，边防人员、国民武装部队和警方参与其中。

行动结果

该行动包括增派力量、联合协调资源以及空中监视。鲁斯库利斯表示，在人员进入立陶宛和爱沙尼亚后被发现的人数也有所下降，被拘留的移民运送者人数则从每周三至五人降至一至两人。

与此同时，鲁斯库利斯表示，拉脱维亚边防局评估认为，由俄罗斯联邦——侵略国——及白俄罗斯政权组织的移民压力并未停止。边防人员认为非法越境风险仍然很高，并报告称移民的行为更加具有攻击性。据该部门称，围栏和其他边境基础设施不断遭到破坏。

鲁斯库利斯指出，在军人被调往执行其他任务的时期，前往邻国立陶宛和爱沙尼亚的移民人数会增加。随着气温下降，边防局预计边境压力将加大，移民行为将更具攻击性，并将出现对其健康的额外风险，这将需要医疗资源。

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庇护申请

自2026年初以来，边防局已发现115名运送移民的人员。截至10月4日，公民与移民事务局已收到1230份首次庇护申请。37人获授难民身份，69人获授补充保护身份。庇护申请者中最多来自阿富汗，其后是巴基斯坦和索马里。

审理申请时的问题之一是确认身份：许多申请人没有文件原件，只有手机中的文件照片。官员还会核查所申报的国籍和文件是否与具体人员相符，尤其会考虑其语言、方言和有关其生活的信息。

当人们在案件审理完成前离开中心时，会产生额外负担。在这种情况下，程序可能会被暂停，但在该人员从邻国返回后，其案件必须恢复审理。今年以来，拉脱维亚已从立陶宛和爱沙尼亚接收超过1500名从拉脱维亚抵达那里的人员；其中近三分之一已在该国启动庇护程序。

该局已聘用额外人员并重组工作。该局每周进行约40次面谈，并就申请作出30至40项否决决定。对于6月12日起提交的申请，庇护拒绝决定和返回决定已合并为一个案件，而较早的申请则按此前程序审理。

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