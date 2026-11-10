拉夫罗夫表示，俄罗斯正在起草一份关于欧亚新安全体系的文件

莫斯科已起草了一份关于构建欧亚新安全架构的立场文件，根据克里姆林宫的构想，该架构应吸纳其所有盟友参与。 俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，所提出的体系不应限制任何一方的利益。

据拉夫罗夫称，构建该体系的具体机制尚待确定。与此同时，俄罗斯已对未来的安全架构形成了自己的构想，并制定了相应的文件。

“具体如何实施，我尚不清楚。这需要进一步探讨。我们有自己的立场文件，也有秘书长刚才提到的：集体安全条约组织，”俄罗斯外长表示。

在可能在新体系框架内开展合作的机构中，拉夫罗夫还提到了独立国家联合体（独联体）和上海合作组织（上合组织）。

这位俄罗斯部长表示，新架构应兼顾该大陆所有国家的利益。不过，他并未具体说明莫斯科起草的文件包含哪些具体条款，以及何时会向其他国家提交该文件。

此前，土耳其外长与鲁比奥就俄罗斯对乌克兰的战争以及中东局势进行了讨论。

需要指出的是，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫在亚特兰大举行的G20外长会议期间，并未释放出莫斯科方面愿意就乌克兰问题进行和平谈判的任何信号。 欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯对此作出声明。

俄罗斯不支持在乌克兰停火，因为克里姆林宫担心，暂停战斗将使乌克兰方面有机会恢复力量。俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫于10月30日发表了这一声明。

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