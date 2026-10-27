在法国，在接受测试的潜在总统候选人中，玛丽娜·勒庞和来自Place publique的欧洲议会议员拉斐尔·格吕克斯曼的强烈排斥率最低。对于两人中的每一位，52%的受访者表示，他们完全不可能在任何时候投票支持其参选。对勒庞而言，这一比例比9月低4个百分点。

据Politico Europe报道，Cluster 17于2026年10月19日至22日对3,000人进行了调查。样本采用配额法，对法国人口具有代表性。参与者被要求以0至10分评估他们今后投票支持每位受测政治人物的可能性：0表示这种投票完全不可能，10表示完全可能。

排斥率最低的政治人物

前内政部长布鲁诺·勒泰约的强烈排斥率为54%，比9月低4个百分点。56%的受访者完全拒绝投票给前总理爱德华·菲利普。

与此同时，59%的受访者认为不可能支持复兴党候选人加布里埃尔·阿塔尔，比此前一次调查高出3个百分点。新加入本次研究的前总统弗朗索瓦·奥朗德，有61%的参与者明确表示不愿支持他。

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排斥率最高

环保主义政治人物玛丽娜·通德利耶和埃里克·泽穆尔的强烈排斥率最高，均为71%。认为不可能投票给“不屈法国”领导人让-吕克·梅朗雄的比例从66%升至69%。

Cluster 17主席让-伊夫·多尔马让将对梅朗雄日益加深的排斥与10月发生的暴力、骚乱和抢劫联系起来。他认为，这些事件强化了人们将“不屈法国”视为激进运动的看法，而与秩序和权威相关联的政治人物则获得了优势。

另外，参与者被问及他们最希望阻止哪个政治阵营获胜。对43%的人而言，首要目标是“不屈法国”及其盟友落败；对30%的人而言，则是“国民联盟”及其盟友落败。14%的受访者将支持总统埃马纽埃尔·马克龙的政党落败列为优先事项。

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