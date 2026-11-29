华沙莱吉亚在波兰足球超级联赛第16轮比赛中以2比0战胜克拉科夫维斯塔。主队的两粒进球均在中场休息前打入：捷克中场米哈尔·舍夫奇克在第34分钟和第43分钟破门。这场胜利让球队重返积分榜第三位，Interia Sport报道。

舍夫奇克在半场前梅开二度

莱吉亚在比赛开局阶段占据优势。一次角球后，亚历山大·杰尔马诺维奇几乎在门线上解围了帕维尔·弗什奥韦克的射门，客队门将马特乌什·科哈尔斯基则扑出了拉法乌·阿达姆斯基的头球。维斯塔也创造了一次危险机会：利桑德罗·塞梅多击中横梁。

舍夫奇克的首粒进球来自与阿达姆斯基的一次快速配合：他进入禁区后精准射门得分。中场休息前，这对组合发动了一次几乎相同的进攻，舍夫奇克随后完成梅开二度。

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下半场的横梁与门柱

下半场，克拉科夫球队用何塞·德拉罗萨换下米基·比利亚尔。不过，莱吉亚在对方球门前依然制造威胁。第57分钟，卢卡什·扎温斯基头球击中门柱。比赛进行一小时后，他接弗什奥韦克传中再次击中门框，阿达姆斯基补射时击中横梁。

比赛末段，巴尔托什·比亚莱克完成维斯塔首次射正，但达米安·希曼斯基解围了飞向球门的皮球。根据比赛统计，莱吉亚射门18次，对手为6次；莱吉亚有7次射正，而维斯塔有1次射正。克拉科夫俱乐部仍处于积分榜下游，落后安全区4分。

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