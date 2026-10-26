英国工党90多名议员敦促首相安迪·伯纳姆任命第一书记路易丝·黑格监督该国再工业化工作。他们建议将这项工作设在曼彻斯特的No 10 North办公室，因为若不采取这种方式，恢复工业能力的计划可能失败，《卫报》报道。

议员的提议

该报看到的一份备忘录显示，这批议员表示，数十年的去工业化和放松监管使国家失去了对工业状况的详细了解。他们认为，国家机器已失去进行全面规划的能力，决策缓慢，对经济和企业状况的了解也更少。

议员们提议通过一项新的《再工业化法》，通过发展制造能力来设定创造就业岗位的目标。他们还呼吁确保部长对实现这些目标负责。

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曼彻斯特和投资基金的作用

该文件建议由路易丝·黑格监督再工业化政策，并将这项工作设在曼彻斯特的No 10 North。伯纳姆于7月设立了该办公室，它已获得经济增长政策的部分职责。

该组织还认为，投资于有前景企业的国家财富基金应转变为再工业化发展公司。其主要任务应是为重建英国工业提供资本。

该组织主席、罗斯代尔和达文选区议员安迪·麦克内表示，增长政策不应只关注已经成功发展的城市和地区。他表示，再工业化应在最需要就业岗位的地方创造岗位，并加强国家韧性。工党在其工业战略中确定了八个具有增长潜力的行业，包括先进制造业、清洁能源和国防。

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