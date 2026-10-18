新加坡国务资政李显龙表示，该国港口可能会落后于快速推进数字化和自动化的竞争对手。10月17日，他在新加坡港口工人联合会成立80周年活动上发表讲话时，呼吁继续推动行业技术转型，同时不要让工人独自面对其带来的后果，Channel NewsAsia报道。

自动化与再培训

李显龙指出，PSA已经引入技术并升级运营，以保持港口的效率和竞争力。据他介绍，船舶的人工装卸逐渐被码头起重机和堆场起重机取代，如今操作员可以从控制中心远程操控多台起重机。

在集装箱堆场，远程控制的自动化运输车辆代替了此前在露天驾驶牵引车的工人来运输集装箱。随着生产流程变化，PSA力求对现有员工进行再培训，使其承担新岗位，而不是招聘新员工。公司制定了技能提升计划，工会则鼓励员工参加培训。

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竞争与新挑战

李显龙回顾称，2000年代初，PSA将数个大型航运客户输给了马来西亚丹戎帕拉帕斯港。该公司调整了战略并削减成本，导致裁员和降薪。据他称，管理层向工会解释了采取这些措施的必要性，而新加坡港口工人联合会则就将离开公司的员工的条件进行谈判。

他称，管理层、工会和员工之间的紧密合作是PSA长期成功的重要条件。在港口行业面临的挑战中，他提到了供应链中断、气候变化和地缘政治紧张局势。将氨和甲醇用作更环保的燃料，需要新的流程、技能和安全规定。人工智能、自主技术、传感器和机器人技术已经显著改变了港口运营，并可能在可持续发展管理和替代燃料领域创造新的岗位。

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