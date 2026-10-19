在瑞典，瑞典民主党领导人吉米·奥克松邀请中央党领袖伊丽莎白·坦德·林奎斯特举行会面，并在不设先决条件的情况下讨论议会局势。他在社交媒体平台X上发布了附有邀请的公开信，The Local Sweden报道。

讨论议会局势

奥克松在信中表示，瑞典不能允许政治僵局无限期持续。他提议讨论议会局势以及两党之间现有的分歧。

这名政治人士表示，各党派无需在国家政治路线问题上达成一致，才能讨论议会局势。他指出，正是在存在重大分歧时，这种会面的必要性可能最为明显。

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各党立场

中央党坚决反对与任何有瑞典民主党参与的政府合作。The Local将该党描述为极右翼政党。奥克松还强调，邀请举行会谈并不意味着其政党放弃获得部长职位的要求。

该倡议是在社会民主党领导人玛格达莱娜·安德松未能成功后，温和党领导人乌尔夫·克里斯特松可能受命研究组建中右翼政府的可能性背景下提出的。中央党尚未就这一邀请发表评论。

温和党司法部长冈纳尔·斯特伦默在接受瑞典电视台采访时表示，他没有看到任何可能改变组建右翼政府基本前提的重大变化。

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