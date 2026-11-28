欧盟各国政府深知乌克兰是欧洲的第一道防线，但在一些关键国家，公众舆论对继续向基辅提供军事援助的支持度正日益下降。 就在欧洲领导人寻求向乌克兰提供新一笔数十亿贷款之际，选民们对战争的厌倦情绪日益加剧。

特别是欧洲最大经济体德国，53%的成年人口反对向乌克兰提供军事援助。

与此同时，过去一年中，支持向基辅提供援助的比例从59%降至46%。这一趋势反映出社会对这场即将迎来第五个年头的战争感到疲惫，并给中间派政府带来了严重的政治风险。 紧张的国家财政状况以及民粹主义势力支持率的上升，使局势更加复杂。

尽管面临社会压力，布鲁塞尔的大多数欧洲政界人士仍坚信，停止对乌克兰的资助所带来的后果，对欧洲的代价将远高于各国内部那些不受欢迎的决策。 欧盟方面警告称：若基辅战败，弗拉基米尔·普京可能会宣布胜利，并进一步扩张，特别是针对波罗的海国家。

欧洲领导人强调，支持乌克兰直接关系到维护自身安全和欧洲的生活方式。瑞典欧盟事务部长杰西卡·罗森克兰茨将援助基辅称为生存之需。 爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔提醒道，当欧洲还在盘算钱财时，乌克兰人却在用鲜血付出代价。 波兰总理唐纳德·图斯克则警告称：试图在国防开支上节省资金，可能会酿成代价高昂的错误。

分析师的评估也印证了乌克兰战败可能带来的经济后果。俄罗斯若取得局部胜利，可能会引发新一轮涌向欧洲的移民潮——多达1000万乌克兰难民，社会支出将急剧增加，且迫切需要加强北约东部战线。 在此情景下，欧洲的总支出估计将达到1.6万亿欧元——是支持乌克兰直至获胜所需成本的两倍。

基辅经济学院院长、乌克兰前经济部长蒂莫菲·米洛瓦诺夫认为，莫斯科的胜利将引发欧洲经济危机，导致邻国（特别是波兰和罗马尼亚）的贸易和投资萎缩。 在他看来，对乌克兰的资助仍是遏制俄罗斯侵略成本最低的方式。

对基辅而言，资金问题依然至关重要。由于国际收入减少，预计乌克兰明年军事预算和财政预算赤字将达到700亿欧元。 欧盟领导人正在讨论提供一笔450亿欧元的新贷款，计划将其与欧盟下一个七年预算挂钩。这将能够满足乌克兰约三分之二的资金需求。

德国在此过程中发挥着重要作用。自2022年以来，该国已向乌克兰提供了540亿欧元的援助，援助规模仅次于美国。

德国总理弗里德里希·梅尔茨不顾极右翼和极左翼政治势力的压力，坚持将对乌克兰的长期援助纳入欧盟预算。 与此同时，“德国选择党”88%的支持者反对此类援助。德国国防部长鲍里斯·皮斯托瑞斯强调，整个欧洲大陆的稳定正面临考验。

乌克兰驻柏林大使奥列克西·马凯耶夫则批评德国主要政党，指责它们放任激进政治势力在地方层面的公开辩论中抢占主动权。

欧洲领导人的紧迫感还与筹备定于明年4月举行的法国总统大选有关。 布鲁塞尔方面担心，极右翼领导人玛丽娜·勒庞若获胜，可能会阻断欧盟的财政机制，并削减对乌克兰的援助。

正因如此，包括弗里德里希·梅尔茨和丹麦首相梅特·弗雷德里克森在内的政界人士，正致力于在欧盟的七年期预算中提前锁定对基辅的资金支持。

然而，这一倡议已在欧盟内部遭遇阻力。匈牙利、斯洛伐克、保加利亚和捷克已提出请求，希望免于参与新的对乌克兰资助方案。

国际关系专家指出，尽管面临不利的公众情绪和国内政治上的脆弱性，弗里德里希·默茨和法国总统埃马纽埃尔·马克龙仍不得不采取先发制人的行动。 在他们看来，真正的领导力意味着做出可能与当前政治氛围相悖、但有助于避免未来大规模国防危机的决策。

《Politico》对此进行了报道。

爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔支持一项倡议，即启动关于欧盟下一期多年期预算的谈判，并在此基础上继续向乌克兰提供财政支持，他在2026年11月26日抵达布鲁塞尔参加欧盟峰会后发表了上述声明。

欧盟领导人预计将在12月17日至18日的峰会上，就向乌克兰提供450亿欧元的新贷款作出最终决定，并批准该集团2028至2034年的多年期预算。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会上呼吁欧洲各国领导人于年底前就欧盟的七年期预算达成一致。 法国总统表示，1月之后将不再有达成协议的政治空间。

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