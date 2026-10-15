欧盟领导人支持可能实施保障措施——《南华早报》

欧盟领导人在比利时布鲁塞尔举行的欧洲理事会峰会上，支持迅速对中国化工产品和工业设备进口实施保障措施的可能性。正如《南华早报》报道，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩提议考虑采取配额和关税措施，以保护这些行业免受更便宜的中国商品冲击。

优先行业

据该报消息人士称，这一倡议得到了法国、德国、比利时和丹麦的支持。讨论中还提到了风力涡轮机制造业，认为该行业需要干预，以减轻中国进口带来的压力。

欧盟正在利用一项为发现进口激增而建立的监测机制，分析这些行业的数据。保障措施被视为优先的贸易保护工具，因为它们可以相对迅速地实施，并同时适用于多个商品类别。

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与北京的谈判

在峰会期间近两小时的午餐会上，冯德莱恩介绍了与中国政府进行数轮谈判的结果。其中包括一项协议，根据该协议，欧盟将从2027年起把中国混合动力汽车的进口限制在每年35万辆。

据多名消息人士称，成员国一致支持欧盟委员会目前的做法，即将与北京的谈判与加强自身贸易工具相结合。峰会结论敦促欧盟委员会紧急加强欧盟应对失衡问题的工具箱。该报还报道称，欧盟计划在未来几周内启动针对化工、制药和机械制造行业的保障调查。

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