在塞浦路斯，DISY领导人安妮塔·德梅特里乌否认有关她因遭到勒索而被迫退出党内2028年总统选举候选人提名竞争的说法。她表示，作出这一决定是为了维护党的团结，Cyprus Mail报道。

为了团结而作出的决定

德梅特里乌在Alpha TV节目中称，有关勒索的指控是可耻且诽谤性的。她表示，不参与提名程序的决定是对形势作出的政治判断，而不是压力造成的结果。

她解释说，如果前DISY领导人阿韦罗夫·内奥菲图未能获得党内提名，她认为他可能会独立参选。德梅特里乌认为，在这种情况下，她本人参与候选人提名竞争可能会加深党内分歧。

德梅特里乌还再次否认有关Alithia报纸出版人弗里克索斯·库勒尔莫斯通过勒索迫使她撤回候选资格的说法。她表示，此类说法旨在伤害她，并暗示有些人无法接受一名由公民选出的女性担任她的职务。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

党内争议

这位DISY领导人承认，内奥菲图在谈判期间的行为令她感到难过。她说，她更愿意直接与他讨论此事，而不是通过中间人和媒体收到消息。

德梅特里乌将党内事务的管理形容为一个充满分歧和相互算计的环境。与此同时，她表示，如果内奥菲图或其对手乔治奥斯·潘博里迪斯中的一人被选为DISY候选人，她将支持其中一人。

在回答有关可能辞职的问题时，德梅特里乌表示，她不认为自己的领导地位受到威胁，并打算继续工作。她没有排除再次竞选党领导人职位的可能性，并表示相信DISY候选人能够进入2028年总统选举第二轮。

关注我们在