法国绿党领袖马琳·通德利耶表示，如果这能为联合左翼打开获胜之路，她可能放弃参加2027年总统选举。她强调，目前自己仍是候选人，最终决定将于12月13日作出。

可能退出的条件

通德利耶在接受France 2电视台采访时表示，撤回其候选资格的唯一理由，可能是另一种能够为其政治阵营带来获胜路径的方案。她说，绿党正与各方就可能的合作进行谈判。

据阿纳多卢通讯社报道，潜在协议应涵盖政府纲领、议会选举中的合作以及共同的选举战略。

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绿党内部的分歧

该党成员将于12月10日至13日投票，以决定通德利耶是否继续竞选，或支持另一名候选人。她将自己参选的必要性解释为，希望让环境议题继续处于选举讨论的核心。通德利耶还质疑其他左翼候选人——让-吕克·梅朗雄和拉斐尔·格吕克斯曼——是否将环境问题置于优先地位。

党内对于总统选举战略没有共同立场。议员桑德琳·鲁索主张支持梅朗雄，参议员扬尼克·雅多主张支持格吕克斯曼，而部分活动人士希望绿党推出独立候选人。通德利耶表示，没有团结，左翼的前景就很弱；由于格吕克斯曼与梅朗雄之间存在分歧，合作仍不确定。

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