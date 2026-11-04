一架载有亲俄政界人士的飞机在从塞尔维亚飞往俄罗斯的途中调头返航

一架载有一批亲俄政界人士、从贝尔格莱德飞往俄罗斯的飞机未能抵达目的地，已折返塞尔维亚。所提供的信息中未说明更改航线的原因。

11月3日晚飞往莫斯科的航班乘客中， 包括塞尔维亚前国防部长兼社会主义运动党领袖亚历山大·武林、塞尔维亚人民党主席内纳德·波波维奇以及国有天然气公司Srbijagas总裁杜尚·巴亚托维奇。

据武林称，该代表团前往俄罗斯是为了就天然气协议进行谈判。

当飞机飞越立陶宛领空时，当局决定让其返航。 塞尔维亚航空（Air Serbia）解释称，他们收到了主管部门的通知，要求对其中一名乘客进行额外的安全检查。据媒体报道，该乘客正是亚历山大·武林。

这位政界人士本人表示，他在尼古拉·特斯拉机场已完成所有必要的安全检查程序。他还驳斥了关于其随身携带大量现金和黄金的说法。

来源：Newsmax Balkans

德国总理弗里德里希·梅尔茨祝贺“学生胜出”（Students Win）学生名单在塞尔维亚议会选举中获胜，并表示柏林将积极支持该国走欧洲道路。

根据塞尔维亚提前举行的议会选举初步结果，反对派“学生名单”获得了52.54%的选票。前总统亚历山大·武契奇领导的联盟则获得了39.29%的选票。 武契奇承认了“学生名单”的胜利。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩对塞尔维亚议会选举结果作出回应，祝贺“学生名单”获胜。

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