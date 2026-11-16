立陶宛已向美国提交了一揽子提案，涉及可能在该国建立永久性美国军事基地。有关美国永久军事存在的谈判已经开始，波罗的海新闻网络报道。

关于基地的谈判

立陶宛国防部长罗伯塔斯·考纳斯表示，这一揽子提案已讨论并提交给美方。他说，不能仅因维尔纽斯提出请求就作出决定，因为这一过程涉及长期谈判。

考纳斯指出，华盛顿不仅会考虑立陶宛的军事基础设施和能力。军人及其家属的居住条件，包括是否具备必要的民用基础设施，也将十分重要。他以德国一个军事旅驻扎在立陶宛为例。

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美国军人的轮换部署

11月初，考纳斯表示，他曾与美国驻北约大使马修·惠特克讨论美国军队在立陶宛永久驻扎的可能性。10月，美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿回答立陶宛广播机构LRT记者的提问时表示，美国将考虑在该国建立永久基地的可能性。

立陶宛总理明道加斯·辛克维丘斯此前表示，如果华盛顿作出这一决定，该国准备长期接纳美国军人，并承担基地维护费用。

自2014年春季以来，美国部队一直以轮换方式驻扎在立陶宛，期间曾有中断；重型装甲营则自2019年起部署在那里。10月中旬，美国恢复了部队轮换部署。预计到11月中旬，将有两个营、总计超过1,000名军人抵达。

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