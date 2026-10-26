立陶宛呼吁欧盟加快实施谷物产品原产地核查机制。 该倡议的主要目标是阻止俄罗斯从乌克兰临时被占领土上掠夺的谷物通过欧洲港口和物流路线进行运输。

“我们需要采取更具体、更切实可行的措施来落实谷物原产地核查机制，”立陶宛农业部副部长在10月26日于卢森堡举行的欧盟农业理事会会议前强调道。 该官员强调，必须将俄罗斯谷物的过境运输问题与被掠夺的乌克兰谷物运输问题明确区分开来，以防止欧盟的交通基础设施被用于被掠夺产品的物流运输。

来源：《欧洲真理报》。

立陶宛农业部副部长罗兰达斯·塔拉什基维丘斯于10月26日在卢森堡举行的欧盟农业理事会会议前发表了上述声明。

由于黑海港口运营受限，俄罗斯谷物行业正在寻找运输小麦的替代方案。阿布哈兹——这个支持克里姆林宫的格鲁吉亚地区——的小型港口奥恰姆奇雷已成为可能的运输路线之一。

鉴于通过俄罗斯港口出口面临困难，普京下令向农户收购粮食。

需要指出的是，俄罗斯已拒绝了所有可能允许恢复经黑海出口农产品的谷物协议方案。乌克兰农业政策部长塔拉斯·维索茨基向彭博社透露了这一消息。 据他称，基辅方面从曾试图与莫斯科建立对话的各国获得了相关信息。

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