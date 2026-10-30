作为执政联盟成员的波兰左翼党已向议会提交一项法案，拟停止通过教会基金由国家资助神职人员的社会保险缴费。该倡议是在基金改革延误的背景下提出的，而在2023年选举前，联盟中的大多数政党曾支持这项改革，Notes from Poland报道。

拟如何改变资金安排

目前，神职人员社会保险缴费的80%由国家预算承担。根据左翼党的法案，宗教团体将支付此类缴费的一半，另一半由神职人员本人支付。该党议会党团主席安娜·玛丽亚·茹科夫斯卡解释说，普通雇员的缴费同样由雇员和雇主共同支付。

该法案拟对封闭修会成员和传教士作出例外规定：他们的缴费应完全由教会支付。根据文件起草者的设想，维护历史教堂的费用将由国家文物保护基金承担。

波兰教会基金于1950年设立，作为对宗教团体被共产党当局没收财产的补偿。如今，该基金支持该国所有获得官方承认的教派，包括在那个时期没有失去财产的教派。波兰2026年预算为该基金拨款2.726亿兹罗提。

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执政联盟内部的争议

左翼党领袖、众议院议长弗沃济米日·恰扎斯蒂表示，该党并不反对宗教，但希望对神职人员和其他劳动者采取同样的做法。他提到联盟就世俗国家原则达成的协议，并表示该党的耐心正在耗尽。

与此同时，波兰人民党表示不会支持这项倡议。该党在联盟239名议员中拥有32席。其领袖兼副总理瓦迪斯瓦夫·科希尼亚克-卡梅什称，这项法案没有机会获得议会支持。PSL建议允许纳税人将部分税款定向给其选择的宗教组织。

公民联盟的内政部长马尔钦·凯尔温斯基支持改革，但批评左翼党在未与联盟伙伴协商的情况下提交法案。天主教会和其他宗教团体的代表也表示，该文件事先没有与他们讨论。波兰主教团会议强调，任何决定都必须符合波兰与梵蒂冈的协议，以及国家与宗教团体关系中相互同意的宪法原则。

根据波兰最高审计署的数据，2021年至2023年间，国家机构向宗教组织转移了至少175亿兹罗提，其中约95%由天主教会获得。

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