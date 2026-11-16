英国和欧盟正准备签署一项青年流动协议，该协议将使欧洲青年在英国脱欧后能够再次在英国工作和学习。这一举措是在英国劳动力市场面临严重危机的背景下进行的。

据彭博社报道，英国每有一个初级职位空缺，就有近六名25岁以下既未就业也未在读的年轻人。 这一比例是2016年——即英国举行脱欧公投那一年——的两倍。

英国青年失业率首次超过欧盟平均水平，并达到2015年以来的最高点。近百万英国年轻人既不工作、也不上学，更未接受职业培训。



十年后，英国和欧盟准备签署一项青年流动协议，允许年轻人跨越国界工作和学习。然而，对于雄心勃勃的“Z世代”欧洲年轻人来说，这一机会正逐渐失去吸引力。 不仅如此，这甚至可能阻碍英国为本国青年创造就业机会的努力——这一任务已成为首相安迪·伯纳姆的国家使命和财政优先事项。

需要指出的是，英国首相安迪·伯纳姆计划宣布，英国从“脱欧”中失去的比获得的更多，并将在本周布鲁塞尔峰会前寻求重启与欧盟的关系。

英国将有机会影响欧盟食品规则的制定，但在通过这些规则时将没有投票权。

英国和欧盟计划于11月20日签署一项卫生与植物卫生协议，该协议将取消大部分实物检查，以及食品、植物和动物源性产品贸易所需的大部分证书和文件。

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