在爱沙尼亚，转向使用爱沙尼亚语授课的学校中，近三分之一的教师不具备所需资质。工作负担沉重以及学校提供更高薪酬的能力有限，进一步加剧了师资短缺，ERR News报道。

教师离开学校

塔林Ehe人文科学中学于2024年转为使用爱沙尼亚语教学，并聘用了17名新教师。自那以后，其中每三人就有一人离开学校。该校每年仍需继续寻找另外10至15名教育工作者，以替代退休教师以及因职业倦怠离职的教师。

该校校长玛丽卡·克拉尼斯韦尔指出，与母语为俄语的学生合作可能需要付出更多努力。教师必须调整教学材料，并帮助弥补语言方面的不足。一些教育工作者转到以爱沙尼亚语为母语的儿童更多的学校。

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津贴减少

塔尔图约根塔加学校校长阿丽娜·布拉久莱内表示，该校被迫将合格教师的津贴从20%降至3%。她称，这是在国家对来自乌克兰学生的支持停止以及学生人数减少后发生的。此前，来自乌克兰的儿童约占该校学生的三分之一。

塔林拉埃内梅雷中学校长丹尼斯·普列斯涅措夫表示，津贴对于吸引教育工作者很重要，但学校无法向所有人发放。他还指出工作负担很重：除教学外，教师还要处理行政事务、备课和咨询。爱沙尼亚教育与研究部建议教育工作者接受培训，以便与母语非爱沙尼亚语的学生开展工作。

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