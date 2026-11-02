马哈茂德放宽护理人员居留规则提案——《卫报》

在英国，内政大臣沙巴娜·马哈茂德在受到内阁成员和工党议员批评后，放宽了有关获得无限期居留许可规则的提案。正如《卫报》报道，年薪超过2.5万英镑的护理人员将在英国居住五年后可以申请无限期居留许可。

英国内政部估计，约14.6万名护理人员及其13.6万名受抚养人将可通过五年路径申请。此前预计，RQF6级别以下职业的从业人员，包括护理行业人员，将等待长达15年才有机会提出申请。

其他工作人员的十年期限

内政部在对咨询的回应中表示，RQF6级别以下职业的从业人员将不再适用15年路径。在满足强化的最低要求后，他们将适用十年期限；若作出相应贡献，则可申请加速程序。

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约10万名技术工人，包括肉贩和厨师，将不得不等待十年。年收入超过12.5万英镑的人可在三年后申请。年收入超过50,271英镑者，以及部分公共部门工作人员——医生、护士和教师——适用五年期限。

对难民的更严格要求

与此同时，大多数更严格的规定仍保留在更新后的提案中。违反移民规定入境的人，至少要在20年后才能申请永久居留。

对于乘坐小船抵达并依赖国家支持的难民，最短期限将为30年。合法进入英国并申请庇护的难民可能需要等待长达20年，但在拥有稳定工作或接受教育并具备足够收入的情况下，这一期限可缩短至十年。少数通过指定安全合法途径抵达的人可获例外，包括阿富汗妇女和女孩以及巴勒斯坦人。

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