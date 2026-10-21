马克龙否认法国骚乱与移民有关联——Politico Europe

法国总统埃马纽埃尔·马克龙批评了将法国城市骚乱与移民问题挂钩的外国领导人言论。在访问卡塔尔期间，他称此类评论“不可接受且愚蠢”，Politico Europe报道。

对特朗普言论的回应

马克龙表示，称法国“被成群的移民和伊斯兰主义者淹没”的说法完全不实。这些话尤其是针对美国总统唐纳德·特朗普的言论作出的回应。特朗普称，法国正被“移民、圣战分子和共产党人征服、掠夺并焚烧殆尽”。

法国总统指出，特朗普是“其中之一”，属于那些“以法国为代价”开展竞选活动的政治领导人。他补充说，正是在这种时刻，人们可以看清谁爱法国，谁不爱法国。

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抗议与骚乱

周末，法国数十万人因生活成本和学校学习条件而和平抗议。与此同时，数个城市发生公共建筑被纵火、商店遭抢劫以及与维持公共秩序警察发生冲突的事件。

据该媒体报道，没有证据表明这些事件与移民有关。包括匈牙利和波兰在内的其他欧洲国家的右翼领导人也试图以移民问题解释骚乱。匈牙利总理彼得·马扎尔在X上写道，法国城市发生的事件据称证实了对移民采取最强硬方式的必要性。

作为回应，法国外长让-诺埃尔·巴罗表示愿意帮助有关国家了解情况，以便它们不传播或重复虚假信息。他呼吁那些评论法国事件，或将其用于选举目的或损害法国的外国领导人至少保持最低限度的克制。

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