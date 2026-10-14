法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示，已抗议三周并导致许多教育机构关闭的高中生有正当理由感到担忧。但他同时称，政治力量正将这些抗议活动用于自身目的。政府发言人莫德·布雷容在政府会议后表示，据法国24台报道。

马克龙要求政府在数周内就高中生的抗议准备具体回应。布雷容称，总统承认年轻人面临的问题合理，但表示这些问题正被用于政治目的，并被转化为城市暴力。

对抗议活动的支持及各党反应

前一天，巴黎及法国其他城市举行了全国性声援学生的活动。内政部估计参与者人数为161,500人，而工会表示有48万名示威者。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

抗议活动期间，巴黎和里昂发生冲突，警方以催泪瓦斯回应。极左翼“不屈法国”党的总统候选人让-吕克·梅朗雄参加了巴黎的一场活动。玛丽娜·勒庞领导的极右翼“国民联盟”党支持参与应对抗议活动的警察，并将暴力事件的责任归咎于学生。

关于警方暴力的指控

学生、工会、人权团体和家长指控警方暴力对待抗议参与者。15岁的埃文10月5日在朗斯市因震爆弹爆炸失去左手及右手数根手指，他的家人已采取法律行动，要求进行公正调查。该家庭的律师称，这名少年否认检方转述的警方说法，即他据称曾试图捡起手榴弹，同时也否认参加过朗斯的抗议活动。

在图尔市，一名16岁学生于9月30日的抗议活动中失明。他的家人将责任归咎于警方，而图尔检察官表示，一名执法人员被控在加重情节下造成身体伤害。根据内政部数据，警方已就36起执法人员实施暴力的举报展开内部调查；内政部长洛朗·努内兹表示，抗议期间近900名警察受伤。

关注我们在