马克龙指责特朗普及外国领导人散布关于法国骚乱的虚假信息

法国总统埃马纽埃尔·马克龙批评了部分外国领导人——特别是美国总统唐纳德·特朗普——散布关于法国骚乱的不实信息，并利用这些事件为自己的竞选造势。

据法国总统称，他并未发现事件中存在外国直接干预的迹象，但在事件发生后，确实出现了其他国家对信息进行操纵的情况。

“在我看来，此次事件中没有明显的外国干预。但事件发生后，确实出现了外国对信息的操纵，这导致许多人——尤其是外国领导人——发表了不可接受且毫无意义的评论，”马克龙表示。

他特别指出，利用人工智能生成的图像被广泛传播，同时还有所谓“移民和伊斯兰主义者大军”涌入法国的说法。 这位法国领导人称此类言论是“彻头彻尾的谎言”。

当记者追问他是否指的是唐纳德·特朗普时，马克龙回答道：“包括他在内。在这样的时刻，谁爱法国、谁不爱法国就一目了然了。”

当被直接问及他的话是否意味着特朗普不爱法国时，法国总统表示：“不得不承认这一点。”

马克龙还指责外国政客利用法国的事件来达到自己的竞选目的。

“当我看到那些正处于竞选活动中的领导人——无论是在这一地区，还是在大西洋彼岸 ——有时因自身轻信而传播人工智能生成的内容，或散布某些势力试图让人相信的言论，他们是在以我们的代价进行竞选活动，”法国总统表示。

此前，法国外交部长让-诺埃尔·巴罗呼吁外国领导人保持克制、尊重和团结，并不要利用法国的事件为自己的竞选造势。

他在社交媒体X上发文时还表示，法国外交部愿意提供协助，以帮助相关国家避免虚假信息的传播。

由此可见，法国当局反对将人工智能生成的图像以及关于该国事件的未经核实的说法，用于国外的政治目的。

马克龙在卡塔尔首都多哈接受记者采访时发表了上述言论。

在定于周六举行的抗议活动中，法国将调动军队与警方共同维护公共秩序。 总理塞巴斯蒂安·勒科尔努表示，鉴于10月17日巴黎、马赛、里昂等城市爆发的骚乱和抢劫事件，此次将大规模部署安保力量。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙批评了那些将法国城市骚乱与移民问题挂钩的外国领导人。在访问卡塔尔期间，他称此类言论“不可接受且愚蠢”。

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