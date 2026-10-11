小波兰省省政府因工龄改革削减奖金基金——Interia

小波兰省省政府在工龄认定规则调整后因成本增加而削减了奖金基金。新规定还限制了该机构招聘员工和提高工资的能力，Interia报道称，消息援引Rzeczpospolita。

哪些时期计入工龄

对于波兰公共部门员工，新规定于2026年1月1日生效，并于5月1日起扩展至私营部门。此前未被考虑的时期开始被计入工龄，其中包括经营商业活动以及根据委托合同工作的时期。

工龄长短影响某些劳动权利：享有26天年假的权利、育儿假、工龄津贴金额以及周年奖金。员工只能通过eZUS以电子形式提交申请，以获得用于计入相关时期的保险证明。自新规定生效之日起，他们有24个月的时间办理此事。

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机构的估算成本

据Rzeczpospolita报道，在个别情况下，额外成本为每名员工数千至数万兹罗提。对于员工数量较多的机构，总支出可能达到数百万兹罗提。

这些变化对马佐夫舍省省政府的估算成本约为175万兹罗提，对小波兰省省政府则为140万兹罗提。政府未提供额外资金以补偿这些支出。小波兰省省长发言人马克西米利安·科索夫斯基表示，2026年工资预算中缺少额外资金，导致奖金基金被削减，并限制了招聘和加薪。

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