法国极右翼政党“国民联盟”领导人玛丽娜·勒庞并未将弗拉基米尔·普京称为战争罪犯，她表示此类指控无助于结束战争。

在接受《印度全球评论》采访时，有记者问这位政治家是否认为这位俄罗斯独裁者是战争罪犯。勒庞回避了直接回答，称此类言论毫无意义，且与追求和平背道而驰。

“此类一概而论的言论实际上毫无意义，且与追求和平背道而驰，”她说道。

与此同时，勒庞承认是俄罗斯发动了战争，而乌克兰成为了受害者。她认为相互指责无助于达成和平解决方案，并提议在法国召开一次关于结束战争的国际会议。

这位政治家还表示，法国准备继续向乌克兰提供人道主义援助、支持乌克兰军人的培训并供应军事装备。不过，据她称，由于财政困难，巴黎无法维持此前规模的援助。

来源：《印度全球评论》。

玛丽娜·勒庞在法国巴黎的一场午餐会上，回答了与法国本土接壤的八个国家大使关于她对法国及欧盟计划的提问。

法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞于10月25日正式启动竞选活动，承诺将恢复国内的秩序与信任。 据报道，这位“国民联盟”党议员在总统竞选中以显著优势领先。

法国国民议会“国民联盟”党团领袖玛丽娜·勒庞表示，乌克兰加入欧盟可能会加剧法国农民面临的竞争。 她表示，法国农业从欧盟共同农业政策中获得的资金份额也可能减少。



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