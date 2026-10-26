马斯克解释称，对乌克兰武装部队实施Starlink限制是出于担心遭到报复性打击

美国亿万富翁埃隆·马斯克阐述了自己对将“星链”（Starlink）用于军事行动的立场。他表示，该系统应保持民用性质，因为若将卫星通信用于进攻性打击，可能会使卫星成为报复性攻击的合法目标。 马斯克指出，这些卫星一旦被摧毁，将对整个外层空间的安全构成威胁。

“这确实是Starlink必须保持民用系统性质的主要原因之一，”他指出。

马斯克解释说，Starlink可用于保障具有军事用途的基础设施。但同时，他认为，卫星通信不应用于明确的进攻性打击，此类行动可能会使卫星成为对手进行反击的合法目标。

“任何摧毁Starlink卫星的对手都将引发连锁破坏反应，产生巨大的碎片带，使太空无法使用，”马斯克警告道。

此前，泽连斯基曾讲述了如何成功解锁Starlink。

与此同时，乌克兰国防部确认“星链”系统已恢复运行，运行速度超过400公里/小时。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消对“Starshield”（即为乌克兰军队服务的“星链”卫星系统军用版）的速度和运行限制。

加拿大总理马克·卡尼表示，乌克兰战争期间Starlink所面临的状况加剧了渥太华对依赖外国技术的担忧。他强调，为了维护国家主权，必须实现供应商多元化。

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